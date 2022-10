I migliori film di Tyler Perry (e dove guardarli in streaming)

NEW YORK, NEW YORK – 22 SETTEMBRE: Tyler Perry visita i SiriusXM Studios il 22 settembre 2022 a New York City. (Foto di Slaven Vlasic/Getty Images)

Tyler Perry ha una vasta filmografia del lavoro disponibile per lo streaming su varie piattaforme. Il suo film più recente Blues di un jazzista è stato rilasciato su Netflix il 23 settembre e la gente non può smettere di parlare del film drammatico. Dopo aver visto il drama, probabilmente sei dell’umore giusto per guardare altri film di Perry. Ma dove puoi trovare questi film? Come sempre, per noi non è un problema!

Oltretutto Blues di un jazzista, Tyler Perry ha altri cinque film attualmente in streaming su Netflix, alcuni dei quali saranno inclusi nel nostro elenco. Ora continua a leggere per scoprire dove puoi guardare alcuni dei migliori lavori di Perry.

I migliori film di Tyler Perry

Ecco alcuni dei migliori film di Tyler Perry in streaming!

Diario di una donna nera pazza (2005) come Madea/Joe/Brian — Lionsgate+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Le bambine di papà (2007) — Lionsgate+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Perché mi sono sposato? (2007) come Terry – HBO Max, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Madea va in prigione (2009) come Madea/Joe/Brian — BET+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Posso fare del male tutto da solo (2009) come Madea/Joe — Starz, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Tentazione: Confessioni di un Consulente Matrimoniale (2013) — Lionsgate+, Amazon Prime Video, disponibile per il noleggio e l’acquisto

Ragazza andata (2014) come Tanner — disponibile per l’affitto e l’acquisto

Vice (2018) come Colin Powell — Netflix, disponibile per il noleggio e l’acquisto

Non guardare in alto (2021) come Jack — Netflix

Blues di un jazzista (2022) — Netflix

Un ritorno a casa Madea (2022) come Madea/Joe — Netflix

I migliori spettacoli di Tyler Perry

Dai un’occhiata ad alcuni dei migliori spettacoli di Tyler Perry in streaming di seguito.

Incontra i marroni (2009-2011) — BET+, disponibile per l’acquisto

I ricchi e nullatenenti (2013-2021) — Hulu

Sorelle (2019-) — BET+, disponibile per l’acquisto

Quali sono i tuoi film e programmi preferiti di Tyler Perry? Fateci sapere le vostre scelte nei commenti!