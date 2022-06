I migliori film di Tom Holland (e dove guardarli in streaming)

PARIGI, FRANCIA – 11 FEBBRAIO: L’attore Tom Holland partecipa al photocall “Uncharted” al cinema Publicis Champs-Elysees l’11 febbraio 2022 a Parigi, Francia. (Foto di Marc Piasecki/WireImage)

Tom Holland, 26 anni, è uno degli attori più riconoscibili di Hollywood in questo momento! Sebbene possa aver ottenuto riconoscimenti globali per la sua interpretazione dell’amato eroe Marvel, Spider-Man, l’attore britannico ha continuato a recitare in molti altri film di alto profilo.

L’attore 26enne, ha 36 crediti di recitazione a suo nome in questo momento (anche se siamo sicuri che questo numero continuerà a crescere), avendo ottenuto il suo primo ruolo da protagonista a soli 14 anni, quando ha recitato in L’impossibile di fronte a Naomi Watts ed Ewan McGregor.

Ricordiamo la prima volta che abbiamo visto il potenziale brillante di Tom e, sebbene abbia ricevuto una standing ovation, non è stato per nessun film, ma per la sua interpretazione in Billy Elliot Il musicaltornato a Londra nel 2009. Prima di diventare attore, Tom Holland era ballerino e attore teatrale, ma ora si sta concentrando completamente sulla sua carriera di attore.

Se stai cercando di abbuffarti di alcuni dei migliori film di Tom Holland, allora sei nel posto giusto perché abbiamo elencato i nostri film preferiti (non preoccuparti, non sono tutti film Marvel) e dove puoi guardarli qui sotto!

Film di Tom Holland e dove riprodurli in streaming