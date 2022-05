I migliori film di Robert Pattinson (e dove guardarli in streaming)

Enormi congratulazioni sono d’obbligo perché Robert Pattinson festeggerà il suo 36° compleanno il 13 maggio! Quale modo migliore per celebrare uno dei nostri attori inglesi preferiti che compilare un elenco di tutti i suoi migliori film?

Che sia un mago che gareggia in un evento pericoloso o un misterioso supereroe che salva la situazione, Pattinson fa un lavoro straordinario nell’entrare in questi ruoli unici, ecco perché i fan non ne hanno mai abbastanza di questo bel britannico. Ma la parte migliore è che, al di fuori di tutte le luci e la telecamera, Pattinson è altrettanto affascinante e adorabile, specialmente quando trolla tutti.

Si spera che, con questa nuova era della vita, Pattinson decida di recitare in ancora più film. Mentre aspettiamo che il suo curriculum di recitazione si allunghi ancora, diamo un’occhiata a tutti i fantastici film che R-Pat ha già fatto.

I migliori film di Robert Pattinson

Arrivare per primo lo è Harry Potter e il Calice di Fuoco, noto anche a molti come il primo film che ha messo tutti gli occhi su Robert Pattinson.

In questo film del 2005, Pattinson ha interpretato il ruolo di Cedric Diggory. Conosciuto per la sua arguzia e il suo vasto potenziale, Diggory divenne rapidamente un modello per Potter. Questo fino a quando un tragico evento non gli ha tolto la vita.

Guarda Pattinson al fianco di Daniel Radcliffe nel trailer ufficiale del film magico del 2005 qui.

Se sei curioso di sapere come Diggory ha incontrato il suo oscuro destino o vuoi vedere Pattison nei suoi primi anni, allora sentiti libero di andare su HBO Max per lo streaming Harry Potter e il Calice di Fuoco. Lì troverai anche Principio e Il Batmanaltri due film eccezionali con protagonista Robert Pattinson.

Dopo aver visto i titoli di cui sopra, il tuo appetito per Pattinson non sarà certamente saziato. Ecco ancora di più dei migliori film di Robert Pattinson e dove guardarli in streaming:

Il manuale della cattiva madre (2007) – Apple TV+

Ricordati di me (2010) – Apple TV+

Acqua per elefanti (2011) – Hulu

Bel Ami (2012) – Amazon Prime Video

La città perduta di Z (2016) – Amazon Prime Video

Il Faro (2019) – L’ora dello spettacolo

Aspettando i barbari (2019) – Hulu

Il re (2019) – Netflix

Il diavolo tutto il tempo (2020) – Netflix

Ultimo ma certamente non meno importante, dobbiamo dare un rapido grido al miglior film di Robert Pattinson di sempre. Giusto, Crepuscolo.

Milioni di fan in tutto il mondo sono rimasti colpiti dall’enigmatico e simpatico Edward Cullen. Il suo sguardo freddo, i suoi capelli perfettamente trangugiati e le sue parole seducenti rendevano quasi impossibile non essere il Team Edward. E chi potrebbe dimenticare i milioni di modi in cui Edward avrebbe fatto di tutto per proteggere Bella Swan, l’amore della sua vita?

Sebbene Edward Cullen e Robert Pattison siano due persone molto diverse, non si può negare che non c’è nessun’altra persona al mondo che i fan preferirebbero interpretare questo ruolo. (È solo per R-Pat e R-Pat!)

Fai un viaggio nella memoria! Guarda il trailer ufficiale di Crepuscolo sotto.

La Terra è più luminosa perché Robert Pattinson ci vive. Non vediamo l’ora di vedere quali altri progetti Pattinson ci riserveranno in futuro.

Buon compleanno, Robert Pattinson!