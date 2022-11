I migliori film di Lindsay Lohan (e dove guardarli in streaming)

Lindsay Lohan è tornata a recitare con un nuovo film natalizio Netflix intitolato Cadendo per Natale. È disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento e, naturalmente, le persone hanno interrotto qualsiasi cosa stessero facendo per vedere di cosa trattava il film.

Cadendo per Natale è una commedia romantica su un’ereditiera viziata d’albergo che si ritrova affidata alle cure di un proprietario di cabina di bell’aspetto e di sua figlia dopo che ha avuto un incidente sugli sci e ha perso la memoria. Protagonista opposto a Lohan è Gioia stella Chord Overstreet. Il resto del cast include George Young, Jack Wagner, Olivia Perez, Alejandra Flores, Chase Ramsey, Sean J. Dillingham, Antonio D. Charity, Blythe Howard e Aliana Lohan.

Dopo aver visto Cadendo per Natale, probabilmente sarai dell’umore giusto per guardare altri film di Lindsay Lohan. Come sempre, ti abbiamo coperto! Di seguito, abbiamo condiviso un elenco di alcuni dei migliori film di Lindsay Lohan e dove riprodurli in streaming.

I migliori film di Lindsay Lohan

Lohan lavora da quando era una bambina, quindi ha un sacco di film alle spalle. Sfortunatamente, Netflix porta solo un suo film, ed è Cadendo per Natale. Si spera che lo streamer acquisisca i diritti sui suoi film in futuro.

Sebbene Netflix potrebbe non avere molti dei contenuti di Lohan, altri servizi di streaming lo fanno. Ecco alcuni dei migliori film di Lindsay Lohan in streaming di seguito.

La trappola dei genitori (1998) come Hallie Parker e Annie James — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Ottenere un indizio (2002) come Lexy Gold — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Venerdì strano (2003) come Anna Coleman — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Confessioni di un’adolescente regina del dramma (2004) come Lola Steppe — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Cattive ragazze (2004) come Cady Heron — Paramount+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Herbie: A pieno carico (2005) come Maggie Peyton — Disney+, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Regola della Georgia (2007) come Rachel Wilcox – Tubi, Plex, Pluto TV, disponibile per l’affitto e l’acquisto

Cadendo per Natale (2022) come Sierra Belmont —‚Netflix

Lohan sarà in un altro film Netflix intitolato Desiderio irlandese. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma dovrebbe uscire nel 2023.

Quali sono i tuoi film preferiti di Lindsay Lohan? Facci sapere le tue scelte nella sezione commenti qui sotto!