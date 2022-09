I migliori film di Jennifer Lawrence (e dove guardarli in streaming)

Jennifer Lawrence non è solo una donna esilarante che sa come illuminare ogni stanza, è anche un’attrice iconica che è riuscita a ottenere un Oscar solo un paio d’anni dopo la sua carriera di star del cinema di successo.

Ampiamente conosciuta per i suoi numerosi progetti che spesso mostrano la sua gamma di talento come attrice, Lawrence è diventata facilmente una delle migliori attrici del mondo. Sia i fan che i critici non ne hanno mai abbastanza del modo in cui questa nativa del Kentucky è passata dall’interpretare il ruolo di un personaggio stimolante le cui sparatorie motivano un paese distopico a ribellarsi contro l’autoritarismo all’interpretare un amato personaggio dei fumetti che è misterioso quanto lei è blu.

Raramente vediamo attrici con un curriculum impressionante come Jennifer Lawrence, motivo per cui vogliamo raccontarti tutto sui migliori film con questa attrice pluripremiata e dove puoi trasmetterli in streaming.

I migliori film di Jennifer Lawrence

Se vuoi riportarlo al primo ruolo cinematografico che Jennifer Lawrence ha ricevuto come attrice in erba, allora dovresti assolutamente sintonizzarti sul film del 2008, La festa in giardino.

Il film (disponibile per l’acquisto in DVD su Amazon Prime) racconta una storia volgare di adolescenti che fanno tutto il possibile per sbarcare il lunario e vedere i loro sogni più sfrenati diventare realtà. Nel titolo, Lawrence interpreta Tiff, un amico che assiste al comportamento scandaloso dei protagonisti e, a volte, vi prende parte.

Il ruolo di Lawrence in La festa in giardino potrebbe essere stato minore, ma recitare in questo film è ciò che l’ha preparata per una vita di ruoli fantastici e film di successo.

Come promesso, ecco i migliori film con protagonista Jennifer Lawrence:

La casa del poker (2008) come Agnes – Apple TV+/Amazon Prime Video

Osso d’inverno (2010) come Ree – Peacock/Apple TV+

Come un matto (2011) come Sam – Hulu (con componente aggiuntivo Cinemax)/YouTube Movies

X-Men (2011-2019) come Mystique – Film Disney+/YouTube

I giochi della fame (2012-2015) come Katniss Everdeen – Amazon Prime Video/Vudu

Playbook Silver Linings (2012) come Tiffany – Film su Apple TV+/YouTube

Il trambusto americano (2013) come Rosalyn Rosenfeld – Starz/Sling TV

Passeggeri (2016) come Aurora Lane – Amazon Prime Video/Film su YouTube

Madre! (2017) come Madre – Amazon Prime Video/Showtime

Non guardare in alto (2021) come Kate Dibiasky – Netflix

Anche se, sfortunatamente, non è probabile che vedremo Lawrence riprendere il ruolo di Katniss Everdeen nel nuovo Giochi della fame prequel, La ballata degli uccelli canori e dei serpenti, siamo felici di vedere ancora questa attrice protagonista in molti altri film in futuro. Lawrence è destinato a recitare Strada rialzata, Non difficile Sentimenti, e Cattivo sanguetre titoli che ti lasceranno a bocca aperta.

Mentre aspettiamo che Jennifer Lawrence acquisisca film ancora più acclamati dalla critica, assicurati di guardare in streaming ogni secondo dei suoi migliori film fino ad oggi!