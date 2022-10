Halloween è a pochi giorni di distanza e, se devi ancora entrare nell’altalena della stagione spettrale, abbiamo i nostri consigli personali sui film su Netflix UK pronti per farti immergere e spaventare scioccamente. Abbiamo consigli per slasher, thriller psicologici, mostri e film paranormali, quindi qualunque sia l’umore in cui ti trovi, ti abbiamo coperto!

I migliori film di Halloween su Netflix nel Regno Unito nel 2022

Film slasher su Netflix Regno Unito

I film slasher devono essere il nostro genere preferito di film di Halloween da guardare durante la stagione. La premessa per la maggior parte dei film slasher segue un killer stalking che sceglie, per una ragione o per l’altra, di prendere di mira un gruppo di persone (di solito adolescenti) e ucciderle brutalmente attraverso l’uso di armi da taglio e domestiche. I nostri migliori consigli per questo genere sono:

Urla 4

La bambinaia

Il Via della paura trilogia

Film paranormali su Netflix Regno Unito

Se i fantasmi e i ghoul sono ciò che ti fa correre il sangue, allora sei pronto per una sorpresa! Abbiamo selezionato i nostri film paranormali preferiti da farti guardare qui sotto! Questi sono:

Nessuno ne esce vivo

I vecchi modi

MaleVolent

Thriller psicologici su Netflix UK

I thriller psicologici tendono a concentrarsi sulle menti e sul comportamento di una o più persone e il genere spesso incorpora una sorta di elementi di mistero, crimine, moralità, malattie mentali, abuso di sostanze, realtà multiple o un senso di realtà che dissolve e narratori inaffidabili . Se stai cercando di farti spaventare dalla realtà, questi thriller psicologici ti faranno sicuramente guardare alle spalle ogni giorno.

Mezzogiorno

Sangue blu

Non ascoltare

Film di mostri su Netflix Regno Unito

La premessa per la maggior parte dei film sui mostri è su un personaggio o un gruppo di persone che lottano per sopravvivere o superare gli attacchi di una o più creature antagoniste; spesso questo può essere visto nelle forme di zombi, vampiri, lupi mannari e altro ancora. Le nostre migliori scelte di film di mostri includono:

Incantesimo

#VIVO

Turno diurno

Film commedia horror su Netflix Regno Unito

Ovviamente, se vuoi entrare nell’umore spettrale ma essere spaventato a morte non fa per te, allora abbiamo anche questi consigli per te, che sicuramente ti faranno ridere invece di contorcerti.

Corpi caldi

Hubie Halloween

La maledizione di Bridge Hollow

Si spera che tu abbia trovato qualcosa di tuo gradimento, ma se non vai semplicemente su Netflix UK, perché negli ultimi tempi hanno davvero migliorato il loro gioco di film horror e siamo sicuri che qualcosa attirerà la tua attenzione.