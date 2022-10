Gerard Butler ha recitato in una vasta gamma di film durante la sua carriera cinematografica, da blockbuster di alto livello a drammi romantici intimi,

L’attore scozzese 52enne è tornato di recente alla ribalta grazie all’aggiunta del film Last Seen Alive a Netflix.

Ha messo al tappeto la controversa, ispirata a Marilyn Monroe – è basata su un romanzo e su una finzione della sua vita – Blonde dal primo posto nella categoria dei 10 migliori film negli Stati Uniti.

IndieWire riporta che il thriller del 2022 ha abbattuto Blonde al terzo posto e la sua detronizzazione ha incoraggiato alcuni a riflettere su quali altri film di Gerard Butler sono su Netflix.

Fortunatamente, abbiamo dato un’occhiata e li abbiamo classificati, solo per te…

Visto l'ultima volta vivo

I migliori film di Gerard Butler su Netflix classificati

Andiamo a questo. Ci sono nove film di Gerard Butler disponibili sulla piattaforma nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con le parentesi che indicano quale territorio ha il film.

Dal peggiore al migliore, iniziamo:

9. Gods Of Egypt (Regno Unito)

Diretto da Alex Proyas, questo blockbuster fantasy d’azione vantava un budget colossale e stelle di talento, ma è comunque diventato un fallimento commerciale.

Alla fine è stato considerato un errore sia dalla critica che dal pubblico, ma alcuni potrebbero trarre piacere dalle fantasiose sequenze d’azione del film. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, ci sono opzioni migliori per lo streaming per i fan di Gerard.

8. Geostorm (Regno Unito)

Un fan di Gerard e dei film catastrofici della vecchia scuola? Bene, Geostorm potrebbe essere proprio il film che fa per te.

Forse meglio paragonabile agli sforzi di Roland Emmerich come The Day After Tomorrow e 2012, questo film del 2017 diretto da Dean Devlin si svolge in un mondo in cui i satelliti sono stati impiegati per controllare il tempo. Quando vanno in tilt, d’altra parte, la terra è minacciata di estinzione poiché si scatena il potenziale per una geotempesta globale.

Avrebbe potuto essere un film sui popcorn abbastanza divertente se spegni il cervello, ma probabilmente lo riproduce un po’ troppo sinceramente per il suo bene.

7. Il cacciatore di taglie (Stati Uniti)

Jennifer Aniston si unisce a Gerard in questa commedia romantica del 2020 su un cacciatore di taglie che ha il compito di dare la caccia alla sua ex moglie e non si arrende facilmente.

Va bene per una notte spensierata sul divano.

6. Londra è caduta (Stati Uniti)

Questo film d’azione del 2016 è il seguito di un film che appare in cima alla lista e offre un cast forte e un grande divertimento stupido.

Se questa è la tua borsa, ti divertirai sicuramente.

Visto l'ultima volta vivo

5. Ultimo visto vivo (Stati Uniti)

Il già citato Last Seen Alive vede Will Spann di Gerard alla ricerca della moglie scomparsa nel racconto di un uomo che prende in mano la legge.

Con chiari cenni a Taken, può essere una corsa tesa e selvaggia.

4. L’Olimpo è in caduta (Stati Uniti)

Il film del 2013 di Antoine Fuqua ha dato il via a una trilogia e l’originale segue Mike Banning in missione per rivendicare la Casa Bianca da un famigerato terrorista.

Probabilmente il migliore dei tre film.

3. PS Ti amo (Regno Unito)

Questo dramma romantico del 2007 è sicuramente un cambio di passo, ma racconta la toccante storia di una vedova che scopre che il suo ex marito ha lasciato i suoi messaggi per aiutarla in sua assenza.

Potresti volere i fazzoletti per questo.

Sua moglie è misteriosamente scomparsa e lui è il principale sospettato. Gerard Butler e Jaimie Alexander recitano in Last Seen Alive. Ora su Netflix.

Visualizza Tweet

2. Den of Thieves (Stati Uniti)

Ora torniamo all’azione…

Una delle preferite dai fan, la saga criminale del 2018 concentra il suo obiettivo su funzionari e criminali mentre viene orchestrata una rapina straordinaria.

Aspettati un’azione ad alto numero di ottani con molta grinta.

1. Cittadino rispettoso della legge (Regno Unito)

Dopo che qualcuno responsabile della morte di un membro della famiglia è stato liberato, un uomo è costretto a ignorare la legge e intraprende una macabra scia di vendetta.

Per i nostri soldi, questa è la più grande esplosione del gruppo.

