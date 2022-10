I migliori film di Gerard Butler (e dove guardarli in streaming)

Il rubacuori scozzese Gerard Butler ha attualmente un film n. 1 su Netflix con il suo ultimo film, il thriller d’azione Ultimo visto vivo. Data la popolarità dei progetti dell’attore, molti fan stanno cercando di vedere se Netflix ha altri film di Gerard Butler disponibili da guardare.

Sei fortunato perché Netflix sta attualmente trasmettendo in streaming molti dei film del 52enne, inclusa la commedia romantica Il cacciatore di taglie e due dei È caduto film. Di seguito evidenzieremo tutti i film di Gerard Butler su Netflix, oltre ad alcuni dei suoi altri film importanti e dove puoi guardarli.

I migliori film di Gerard Butler su Netflix

Ultimo visto vivo (2022)

L’ultimo film di Gerard Butler è un thriller d’azione con l’attrice Marvel Jaimie Alexander. Butler interpreta un marito disperato che deve scavare nella malavita locale quando sua moglie (Alexander) scompare misteriosamente da una stazione di servizio, costringendolo a farsi giustizia da solo. Ultimo visto vivo non è andato bene con la critica, ma il film è già il film n. 1 su Netflix.

Il cacciatore di taglie (2010)

Butler si è preso una pausa dai film d’azione e dai thriller per fare una commedia romantica con Jennifer Aniston nel 2010. Non è la prima volta che fa una commedia romantica, come il suo film La dura verità con Katherine Heigl è anche popolare.

Il cacciatore di taglie Milo Boyd (Butler) pensa che la sua fortuna stia finalmente girando quando ha il compito di raccogliere la sua ex moglie dopo che è saltata fuori su cauzione, ma Nicole (Aniston) è più astuta di quanto sembri e sfugge alla presa di Milo, portando gli ex a una gioco di superiorità che presto li coinvolge in un’indagine per omicidio.

La serie di film è caduta

In qualche modo il film d’azione del 2013 La caduta degli dei ha generato una trilogia con almeno un altro film (La notte è caduta) sulla strada. Ci sono potenzialmente altri due film e uno show televisivo che uscirà dopo. Butler recita in tutti e tre i film e possiamo tranquillamente presumere che sarà anche nel quarto film. Solo La caduta degli dei e il suo seguito Londra è caduta sono su Netflix.

La tana dei ladri (2018)

Il leader di un’unità d’élite all’interno del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles si trova in rotta di collisione con una banda di ex militari mentre i poliziotti cercano di impedire ai criminali di portare a termine una rapina alla Federal Reserve Bank della città. Butler interpreta il detective Nick “Big Nick” O’Brien, un ubriacone, capo dell’unità dello sceriffo di Los Angeles.

Altri dei migliori film di Gerard Butler (e dove riprodurli in streaming)

Sebbene Netflix abbia diversi film di Gerard Butler, non tutti i suoi migliori film sono disponibili sulla piattaforma. Dovresti dare un’occhiata ad altri suoi progetti e dove guardarli.

Come addestrare il tuo drago : Streaming su Prime Video

: Streaming su Prime Video Sua Maestà, la signora Brown : Streaming su BritBox

: Streaming su BritBox Copshop : Streaming su Peacock Premium

: Streaming su Peacock Premium Caro Frankie : Streaming su Prime Video

: Streaming su Prime Video Compagnia Ombra : Streaming su Starz

: Streaming su Starz Groenlandia : In streaming su HBO Max

: In streaming su HBO Max 300 : Streaming su TubiTV

: Streaming su TubiTV Rock’n Roll : In streaming su HBO Max

: In streaming su HBO Max Chasing Mavericks : In streaming su Disney+

: In streaming su Disney+ il fantasma dell’opera : Disponibile per affitto/acquisto

: Disponibile per affitto/acquisto Cittadino rispettoso della legge : Streaming su Prime Video e Hulu

: Streaming su Prime Video e Hulu PS Ti amo : Disponibile per affitto/acquisto

: Disponibile per affitto/acquisto La dura verità: Streaming su Starz

Quali film di Gerard Butler sono i tuoi preferiti?