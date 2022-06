Dakota Johnson si è dimostrata una forza da non sottovalutare nel mondo della recitazione. Davanti a Persuasionerivisita alcuni dei suoi migliori film.

Da film horror agghiaccianti come Suspiria a drammi strazianti come Il nostro amico, Dakota Johnson ha dimostrato di poter fare qualsiasi cosa. Oltre al suo ruolo da protagonista nel prossimo adattamento di PersuasioneJohnson ha diversi progetti molto attesi in lavorazione, incluso quello di Sony Madame Web film.

Che tu sia un fan sfegatato dell’attrice o nuovo alla sua filmografia, abbiamo compilato un elenco di alcuni dei suoi migliori film e dove puoi guardarli tutti.

I migliori film di Dakota Johnson (e dove guardarli in streaming)

Purtroppo, la maggior parte dei migliori film di Dakota non sono in streaming su Netflix, ma puoi guardarli La figlia perduta sul servizio e Persuasione uscirà a luglio.

Suspiria (2018)

Luca Guadagnino dirige questo film horror soprannaturale ispirato all’omonimo film italiano del 1977 di Dario Argento. Dakota Johnson interpreta una giovane ballerina di nome Susie Bannion che arriva a Berlino negli anni ’70 per fare un’audizione per una prestigiosa compagnia di danza. Presto vengono svelati segreti oscuri e sinistri riguardanti lo studio e i suoi leader.

Streaming: Primo video

Il falco del burro di arachidi (2019)

Shia LaBeouf, Zak Gottsagen e Dakota Johnson recitano in questo film toccante e acclamato dalla critica su Zak, un uomo con sindrome di Down che aspira a diventare un wrestler professionista. Fugge da una struttura di accoglienza assistita e incontra un pescatore ribelle (LaBeouf) che in seguito diventa l’allenatore e l’alleato di Zak.

Streaming: Pavone

Cha Cha Real Smooth (2022)

Cha Cha Real Smooth è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022 lo scorso gennaio e ha ricevuto notevoli consensi. Johnson interpreta una giovane madre di nome Domino che ha una figlia autistica, Lola. Domino incontra un giovane a una festa da bar mitzvah e i due stringono un’amicizia unica.

Streaming: Apple TV+

Il nostro amico (2019)

Questo dramma biografico è interpretato da Dakota Johnson, Jason Segel e Casey Affleck in una storia basata su 2015 di Matthew Teague Scudiero articolo “L’amico: l’amore non è una parola abbastanza grande”. Johson e Affleck interpretano rispettivamente la coppia sposata Nicole e Matthew Teague, e il film segue il loro viaggio dopo che hanno ricevuto notizie devastanti e che cambiano la vita. Trovano un sostegno inaspettato da un amico, Dane (Segel), che si trasferisce nella loro casa di famiglia per offrire la sua assistenza.

Streaming: Primo video

La figlia perduta (2021)

La figlia perduta è un film Netflix Original nominato all’Oscar uscito lo scorso anno sul servizio di streaming. Oltre a Johnson, il film è interpretato anche da Olivia Colman e Jessie Buckley, che hanno entrambe ricevuto nomination all’Oscar per le loro interpretazioni nel film.

Il film ha anche segnato il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal ed è stata anche nominata all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Basato sull’omonimo romanzo del 2006 di Elena Ferrante, La figlia perduta parla di una professoressa universitaria (Colman) che deve confrontarsi con il suo passato dopo aver sviluppato una pericolosa ossessione per una giovane donna (Johnson) e sua figlia durante una vacanza in Italia.

Streaming: Netflix

Brutti tempi all’El Royale (2018)

Questo avvincente thriller neo-noir ha un cast ricco, un’eccellente colonna sonora e una splendida scenografia. Ambientato nel fatiscente hotel noto come The El Royale, arroccato tra il confine tra California e Nevada, il film racconta la storia di sette sconosciuti che convergono lì in una notte fatidica. Oltre a Dakota Johnson, il film è interpretato anche da Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth, Jon Hamm e altri.

Streaming: Disponibile per l’affitto/acquisto da rivenditori digitali

La nota alta (2020)

La nota alta è un film dolce, divertente e commovente sulla superstar Grace Davis (Tracee Ellis Ross) e la sua oberata assistente personale Maggie Sherwoode (Johnson). Maggie ha iniziato a lavorare per Grace perché ha sempre ammirato Grace e sogna di diventare una produttrice musicale. Quando il manager di Grace le offre una scelta che potrebbe cambiare la sua carriera, Maggie e Grace fanno un piano che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Streaming: Max Vai

Persuasione (2022)

Basato sul popolare e classico romanzo di Jane Austen, Persuasione è un film originale Netflix in uscita con protagonista Dakota Johnson, Henry Golding e Cosmo Jarvis. Anne Elliot (Johnson) deve scegliere tra lasciarsi alle spalle il passato o ascoltare il suo cuore e dare una seconda possibilità quando “colui che è scappato” Frederick Wentworth (Jarvis) rientra nella sua vita.

In arrivo su Netflix il 15 luglio 2022.