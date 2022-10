I migliori film di Charlize Theron (e dove guardarli in streaming)

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 18 OTTOBRE: Charlize Theron partecipa alla prima di “The School for Good and Evil” di Netflix al Regency Village Theatre il 18 ottobre 2022 a Los Angeles, California. (Foto di Frazer Harrison/WireImage)

È innegabile; Charlize Theron sa sicuramente come interpretare un cattivo! La splendida attrice sudafricana-americana è senza dubbio una delle nostre preferite fino ad oggi e il suo recente ruolo di preside della School of Evil in Netflix La scuola del bene e del male ci ha ricordato quanto sia veramente talentuosa.

Dopo aver visto il nuovo film fantasy, ci siamo resi conto che semplicemente non ne avevamo mai abbastanza di Charlize e ci siamo dati una missione per abbuffarci di tutti i suoi migliori film. Ti piacerebbe unirti a noi in questa avventura? Se è così, allora sali a bordo del film Express di Charlize Theron mentre ti portiamo attraverso tutti i suoi migliori titoli su Netflix (e ovunque). Senza ulteriori indugi, tuffiamoci.

I migliori film di Charlize Theron su Netflix

Immaginiamo di non essere gli unici ad avere una cotta per Charlize Theron, dato che Netflix sembra aver fatto scorta di alcuni dei suoi progetti per la loro vasta libreria.

Attualmente, puoi guardare quanto segue su Netflix:

La scuola del bene e del male (2022)

La Vecchia Guardia (2020)

Tulli (2018)

Biancaneve e il cacciatore (2012)

Hancock (2008)

Mostro (2003)

Il lavoro italiano (2003)

Dove guardare in streaming altri film di Charlize Theron

Ovviamente, se hai visto questi film o sei semplicemente dell’umore giusto per qualcos’altro, puoi guardare i seguenti film di Charlize Theron su questi siti di streaming:

Ci sono molti altri film di Charlize Theron che vorremmo consigliare (qui ti guardo, Bionda atomica) ma purtroppo per il momento molti di essi sono disponibili solo per il noleggio o l’acquisto e non sono disponibili sui principali streamer. Speriamo che l’elenco sopra ti tenga legato fino a quando non verrà aggiunta una nuova formazione di film di Theron sulle diverse piattaforme.

Fino a quando non verranno aggiunti altri film, resta sintonizzato per ulteriori notizie e consigli da Netflix Life!