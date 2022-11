“I miei genitori ne hanno fatti quattro” – Quando Ryan Reynolds ha espresso il suo desiderio di avere una grande famiglia con Blake Lively

Ryan Reynolds e Blake Lively elevano costantemente gli standard di cosa significa essere #couplegoals. E non sono i grandiosi post sui social media che vediamo il loro amore, ma le simpatiche battute. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di Lanterna verde e mentre le scintille possono essere volate, Reynolds e Blake Lively non si sono incontrati fino al 2011. E non molto dopo, si sono sposati in una bellissima cerimonia nuziale composta dai loro amici intimi e dalla famiglia, che potrebbe essere stata o meno composta da un milione di A-listers, nel 2012.

Quando si tratta di Ryan Reynolds e Blake Lively, il sorriso non è solo per la telecamera. In un’intervista fatta un po’ dopo il matrimonio, Lively ha detto ad Allure di aver “mai stato così felice in vita mia”. Due anni dopo il matrimonioLively ha fatto un grande annuncio di gravidanza nel 2014. Mentre il primo annuncio consisteva nella foto di Blake con il pancione. Ci ha stupito tutti con il secondo annuncio di gravidanza. Da allora gli annunci di gravidanza di Blake Lively sono qualcosa di cui entusiasmarsi per anni. Con Ryan Reynolds e Blake Lively che hanno annunciato il loro primo figlio solo un paio di mesi fa, vorremmo ricordarvi l’epoca Reynolds lo ha prefigurato nel 2013.

Quanti bambini volevano Ryan Reynolds e Blake Lively?

Dato che Ryan Reynolds era sposato con Scarlett Johanson e Blake Lively aveva una relazione a lungo termine con Penn Badgley, la loro relazione era davvero una meraviglia. E sapendo quanto sono divertenti i due, si sono sicuramente divertiti. Da qui, il matrimonio segreto nel 2012.

Anche se il matrimonio potrebbe essere stato silenzioso, Lively ha fatto dell’abitudine di fare grandi annunci di gravidanza. E Ryan Reynolds ne ha fatto una pratica da menzionare i suoi figli almeno una volta in tutte le sue interviste. Il fatto che siano due degli attori più indaffarati di Hollywood non li ha spaventati Lanterna verde attori dal voler creare una grande famiglia.

“Veniamo entrambi da famiglie numerose: i miei genitori ne hanno fatti quattro, quelli di Blake cinque”, ha detto Reynolds alla rivista Details nel 2013. Sono veramente anime gemelle visto come ha detto l’attrice di Gossip Girls “Oh, mi piacerebbe 30 (bambini) se potessi’‘ quando le è stato chiesto quanti bambini voleva nella sua intervista ad Allure del 2012.

I fan hanno solo i migliori auguri per Ryan Reynolds e la loro famiglia per il futuro.

