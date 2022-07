L’ormai iconico assolo di chitarra di Master Of Puppets di Eddie Munson nella stagione 4 di Stranger Things ha il sigillo di approvazione heavy metal degli stessi Metallica.

*ATTENZIONE: in arrivo spoiler sulla quarta stagione di Stranger Things*

Eddie Munson è diventato il personaggio preferito dai fan di Stranger Things dopo essersi unito al clan per sconfiggere Vecna, e quindi dimostrare la sua innocenza per la morte di Chrissy.

L’episodio 7 si è concluso con un cliffhanger quando i fan hanno scoperto che Henry, alias One, era la bestia mortale. Una resa dei conti finale tra Vecna ​​e i ragazzi era attesa da tempo, ma con Undici ancora a distanza dall’equipaggio, la loro vittoria sembrava improbabile.

Per fortuna, l’impegno di Eddie è stato il barlume di speranza di cui avevamo bisogno, e la sua scena finale con la chitarra ha fatto impazzire Internet, compresi i Metallica.

Foto di Ethan Miller/Getty Images

Con la scena dell’assolo di chitarra di Eddie Munson diventata virale, i Metallica – gli artisti dietro Master Of Puppets – non potevano sedersi senza commentare.

“Eravamo oltremodo entusiasti che non includessero solo ‘Master of Puppets’ nello show, ma anche che avessero una scena così fondamentale costruita attorno ad esso”, hanno detto ai loro 8,4 milioni di follower su Instagram.

“Siamo stati tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando l’abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi.

“È così estremamente ben fatto, tanto che alcune persone sono state in grado di indovinare la canzone solo vedendo alcuni secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer! Quanto è pazzesco?”

Se ti stai chiedendo se sia davvero Quinn che distrugge la sua chitarra come se fosse la sua ultima possibilità (in realtà lo era). L’attore ha detto a RadioTimes che era principalmente lui.

“Essi [the Duffer Brothers] mi ha mandato un messaggio e mi hanno detto, tipo, sai suonare la chitarra? Lui ha spiegato.

“Ho detto di sì. Erano passati circa due mesi dall’inizio della pandemia, forse tre mesi, e poi un mese dopo mi hanno inviato l’ultimo copione”.

Quinn ha proceduto all’acquisto di una chitarra e “si è esercitata in modo maniacale per mesi” fino alle riprese.

“Stavo cercando di essere realistico con quello che potevo fare. Come se stessi giocando [guitar] fin da bambino ma non sono un virtuoso. Quindi avevo la maggior parte della canzone giù, ma per l’assolo, dovevamo portare qualcuno, un chitarrista metal cintura nera, per aiutarci. Il resto? Ho avuto una pugnalata, sì.

È stata una bella pugnalata, Joseph Quinn. Ci faceva piangere e sbattere la testa allo stesso tempo.

Cosa succede a Eddie Munson nel finale?

Foto di Bryan Bedder/Getty Images per Netflix

L’equipaggio si divise in tre gruppi come parte del loro piano per distruggere Vecna. Max si alleò con Luca ed Erica per usare se stessa come esca per indurre Henry ad attaccarla.

Nel frattempo, Dustin ha amplificato Eddie in modo che potesse scatenarsi per distrarre i demobat dall’avvisare il loro padrone. Anche Robin, Steve e Nancy erano in Upside Down pronti ad uccidere Vecna.

Sfortunatamente, il dungeon master di D&D è stato invaso da demobat, diventando così il sacrificio per salvare Hawkins. La sua morte ha suscitato scalpore tra i fan di Stranger Things che sono ancora in lutto per la perdita dell’amato personaggio.

