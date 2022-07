“I medici dicono che è un miracolo”, Sadie Sink è sfuggita a un incidente fatale?

Cose più strane ha finalmente concluso la stagione 4, ed è stato un viaggio! Il Gran finale di 142 minuti capovolto completamente lo stato di cose esistente Sottosopra (gioco di parole inteso). L’inevitabile scenario apocalittico ha visto tutti i personaggi, in particolare Max (Sadie Sink), combattere fino all’ultimo.

Questo rende la dicotomia tra il vittorie trionfanti e il morti devastanti così come le lesioni appaiono più forti. Tuttavia, essere di Vecna (Jamie Campbell) obiettivo principalenessuno ha sopportato più di Massimo (Sadie Lavello). Ma resta la domanda da un milione di dollari… È la fine di Max?

mi sento così vuoto e distrutto max, eddie… amico, portavano cose più strane 4. vivi velocemente, muori giovane, le cattive ragazze lo fanno bene pic.twitter.com/JyVMrx4gYB — *・Liz (@_ryuutagawa) 1 luglio 2022

Saltando sul carro dei meme della quarta stagione, il Cose più strane La stanza dello scrittore ha twittato un post come un cenno alle condizioni di Max. Spoiler avanti!

Gli scrittori di Stranger Things fanno un cenno alle condizioni di Max

Nel finale, anche se Undici (Millie Bobby Brown) in qualche modo strappa Max dagli artigli della morte, lei è a malapena in agguato. Max è in coma con braccia e gambe distrutte. A quel tempo, il personaggio di Lucas ha detto che i medici non sanno ancora se si sveglierà mai, ma considerano un miracolo che sia ancora viva.

I medici dicono che è un miracolo… pic.twitter.com/z703XCCarq — scrittori estranei (@strangerwriters) 5 luglio 2022

Dopo l’emozionante finale, @strangerwriters ha fatto luce sulla situazione con un tweet esilarante. Ha una foto sorridente di Sadie Sink con un cerotto sul braccio e sulla gamba. Sembra che sia appena scappata da un incidente mortale. La spiritosa didascalia, “I dottori dicono che è un miracolo…” come riferimento agli ultimi momenti della stagione. Inutile dire che il Cose più strane La maniglia di Twitter della stanza dello scrittore ha uno spirito che può divertire anche Vecna.

Il destino di Max (Sadie Sink) è in crisi

L’episodio finale, ricco di rivelazioni, morti sconvolgenti e alcune importanti impostazioni per la quinta stagione, ha comunque lasciato il destino di Max nell’aria. Nonostante non sia uno dei personaggi originali, dalla stagione 2, Max ha mantenuto un ruolo importante nello show. Ha stretti rapporti con Lucas (Caleb McLaughlin) e Eleven (Millie Bobby Brown) e funge da nucleo emotivo.

I sentimenti contrastanti e il trauma di Max per la morte di suo fratello Billy (Dacre Montgomery) l’hanno resa ingenua e facile da manipolare per il piano diabolico di Vecna. Nella stagione 4: Volume due, Max si propone come una distrazione per Vecna, il che offre ai suoi amici una possibilità di combattere. Ciò si traduce in un’esperienza agonizzante, come Vecna ​​vede attraverso il piano.

La tecnica di tortura di Vecna ​​per Max include i palloncini del ballo di fine anno della seconda stagione che scoppiano con un flusso di sangue che sgorga da loro. Questo è un probabile omaggio a Stephen King ESSO. Dopo aver attraversato l’intero processo straziante di Vecna, Max esala l’ultimo respiro tra le braccia di Lucas. Tuttavia, Eleven poi la riporta indietro, ma attualmente è in coma.

L’attrice Sadie Sink ha anche parlato del suo viaggio nei panni di Max Mayfield in una conversazione con Deadline. Alla domanda sul finale e sul suo destino, ha esclamato: “Non ho idea di cosa accadrà tra cinque e che aspetto avrà. La trama di Max è molto incerta, perché ovviamente è in coma e Eleven non riesce a trovarla nel vuoto. Quindi chissà dove si trova e in che stato si trova”, lei ha aggiunto

Anche se il futuro del personaggio di Sink, Max, è sconosciuto, questo post offre ai fan un piccolo barlume di speranza. Inoltre, riempie il pubblico di anticipazioni, che sicuramente colmeranno il divario tra le stagioni con diverse speculazioni. Anche i Duffer Brothers, i creatori dello show, hanno condiviso alcune rivelazioni per la prossima stagione. Quali sono alcune delle tue previsioni per la stagione 5?

