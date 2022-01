I luoghi delle riprese della squadra di casa trasportano i fan nel divertente mondo del calcio

Per molti, Happy Madison Productions è un sigillo di approvazione nel regno dei film.

La società di produzione di Adam Sandler ha offerto al pubblico una vasta gamma di amati film comici, da Felice Gilmore a Adulti.

Fortunatamente, i fan hanno ricevuto un nuovo film da amare da quel campo per gentile concessione di Home Team.

Diretta da Charles e Daniel Kinnane, la commedia sportiva americana è ispirata a eventi veri e vede Kevin James nei panni di Sean Payton, il capo allenatore dei New Orleans Saints. Dopo essere stato sospeso, decide di allenare la squadra del suo giovane figlio.

Da quando sono arrivati ​​su Netflix venerdì 28 gennaio 2022, alcuni hanno pensato al dietro le quinte, sperando di scoprire i luoghi delle riprese. Quindi, consideriamo dove è stato girato Home Town.

I luoghi delle riprese della squadra di casa mirano all’illusione

Sebbene Home Team sia ambientato ad Argyle, in Texas, in realtà è stato girato sia in Louisiana che in California.

Invece di girare nello stato di Lone Star, il cast e la troupe sono stati in grado di creare l’impressione che i personaggi fossero in Argyle grazie ad alcune location adatte per le riprese.

Mentre era in Louisiana, la squadra ha girato principalmente a New Orleans. Forse il luogo più importante in particolare era il Joe Yenni Stadium al 400 di Phlox Avenue a Metairie, nella contea di Jefferson Parish.

Questo punto ha facilitato le sequenze che descrivono gli eventi del campionato del Texas centro-settentrionale. Nella vita reale, molte squadre delle scuole superiori si affollano per giocare lì.

A proposito, coloro che hanno familiarità con la East Jefferson High School potrebbero riconoscere alcune stanze che si fanno strada nel montaggio finale; la scuola si trova a Metairie, nella parrocchia di Jefferson.

Da New Orleans a Cali

Nonostante gran parte della produzione sia ospitata a New Orleans, Home Team ha anche beneficiato della città che molti associano definitivamente ai film.

Ovviamente stiamo parlando di Los Angeles.

Sede di artisti del calibro di 20th Century Studios, Paramount Studios e altri, spesso è un gioco da ragazzi girare lì e questa commedia di Kevin James non è diversa.

Guardando indietro, le riprese principali sono iniziate a maggio 2021 e alla fine si sono concluse nel luglio di quell’anno.

Riflettendo su titoli recenti e popolari di film e TV, artisti del calibro di Euforia, Eterni, Il libro di Boba Fett, e Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa sono stati girati a Los Angeles

“È come un campo estivo”

Durante una conversazione con Coming Soon, a Taylor Lautner (che interpreta Troy Lambert) è stato chiesto se fosse interessante lavorare a un film di Happy Madison, visto che aveva già recitato in Adulti 2 e Il ridicolo 6.

“Amo Happy Madison, Sandler, l’intera famiglia”, ha rivelato. “Nessuno dei loro progetti sembra un lavoro. È come un campo estivo e tutti coloro che ne sono coinvolti sono persone fantastiche, e dirò di sì a un progetto Happy Madison per il resto della mia vita.

“Ma questo”, confessa, “questo è stato un vero spasso.

La squadra di casa è ora in streaming su Netflix.

