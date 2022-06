“I Love You” non funziona per Millie Bobby Brown quando diventa undici per “Stranger Things”

Stranger Things è pieno zeppo di adorabili personaggi, ma Eleven è probabilmente il numero uno nella lista di tutti. La ragazza meno parlata con poteri telecinetici nella serie dei fratelli Duffer ha conquistato il cuore degli spettatori. Millie Bobby Brown aveva solo 11 anni quando è stata scelta per il ruolo e lo ha interpretato alla perfezione. In poco tempo è diventata una bellissima giovane donna e una delle più grandi star dello show.

Ma quando i fratelli Duffer hanno deciso di visitare il passato di Eleven nella quarta stagione, l’attrice ha dovuto tornare di nuovo nella pelle del timido e spaventato Eleven. E questo significava anche tornare ad indossare il camice dell’ospedale e tagliarsi i capelli molto corti. L’ultima clip dietro le quinte ci porta attraverso la trasformazione di Millie per la stagione 4.

Millie Bobby Brown diventa Eleven e lamentarsi di Ti amo non significa tagliarlo



Tutti noi siamo stati ingannati nel pensare che Millie si fosse rasata la testa ancora una volta per il ruolo. Dietro le quinte ha rivelato che questa volta ha optato per una parrucca invece di forbici e cicalino. Il suo team di parrucchieri e truccatori ha fatto un ottimo lavoro nel trasformarla in Eleven. La scelta della sua parrucca non sembra affatto innaturale. Vediamo il team di truccatori truccarle il viso in modo molto semplice. Dal momento che Eleven non può avere piercing all’orecchio, il team del trucco nasconde anche i suoi piercing. L’attenzione ai dettagli è immacolata qui.

Tuttavia, l’attrice ha avuto una lamentela. Ogni volta che il team del trucco la ferisce accidentalmente o le prende a pugni, invece di chiedere scusa finiscono per dire ti amo. Vediamo Millie Bobby Brown lamentarsi che “semplicemente non compensa” per il dolore che le ha causato!

Riuscirà Eleven a salvare Nancy dalla presa di Vecna?

Stranger Things Volume 1 ci ha lasciato su un cliffhanger: Nancy e Steve sono ancora bloccati nel Sottosopra. Ora la nostra unica speranza è Undici. Undici hanno vinto la lotta contro Vecna ​​una volta. Anche se a quel tempo non era Vecna, era Uno o Henry Creel. Lo apprendiamo quando ha attraversato i suoi ricordi.

Ma come ha detto Owen, senza di lei non possono vincere la guerra. Sei entusiasta del volume 2?

