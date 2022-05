“I giochi sono la nostra storia passata”: lo showrunner di Resident Evil di Netflix, Andrew Dabb, rivela dettagli entusiasmanti per i fan del franchise

Netflix si diverte ad adattare i videogiochi. Il fornitore di intrattenimento ha fatto di tutto per portare le trame dei videogiochi sulla sua piattaforma, da Arcano a Lo stregone. Ora ha mostrato la sua interpretazione Residente Evil. Netflix si prepara a presentare in anteprima il suo dal vivo Cattivo ospite serie quest’estate. E oggi sono stati rivelati i primi video teaser ufficiali del progetto. Resident Evil è stato un franchise di giochi e film di grande successo. Con il suo seguito di culto.

Ecco perché quando Netflix ha annunciato che avrebbe avuto una nuova visione del gioco, i fan erano un po’ preoccupati. Tuttavia, il gigante dello streaming da allora ha rassicurato i fan più accaniti del gioco che non c’è motivo di preoccuparsi.

Diamo un’occhiata a cosa ha da dire Netflix.

Una nuova versione di Resident Evil di Netflix

Residente EviNon avrò collegamenti con i film precedenti, secondo lo showrunner e il produttore esecutivo Andrea Dabb. Sebbene i giochi siano considerati canon per il franchise. Recentemente Dabb ha spiegato come tutto ciò che è accaduto nei giochi viene replicato nell’ambientazione della serie.

Dabb ha detto che i giochi sono una parte enorme dello spettacolo, non importa come siano stati i film precedenti. Lui disse, “Le partite sono il nostro retroscena. Tutto quello che è successo nei giochi esiste in questo mondo”.

Dabb spiega inoltre che anche se i fan non saranno in grado di vedere l’ispirazione del gioco nello show fin dall’inizio. Ma lo vedranno sicuramente andare avanti mentre lo spettacolo si sviluppa. Dice che l’obiettivo principale che hanno con lo spettacolo è creare un viaggio in cui i fan si imbarchino.

“Per noi era più importante, tipo, portarti in questo viaggio. E poi, mentre il viaggio va avanti all’infinito, toccheremo diversi quartieri e aspetti della mitologia”, dice Dabb mentre spiega la natura del nuovo spettacolo.

Perché al momento si sa così poco del franchise, che i giochi sono canon delizieranno sicuramente anche i più ardenti Cattivo ospite fan. Il franchise ha recentemente subito una battuta d’arresto con il rilascio di Resident Evil: Benvenuti a Raccoon Cityche ha bombardato sia in modo critico che commerciale, quindi i fan sono alla disperata ricerca di una vittoria.

Se tutto va bene, la serie potrebbe essere un grande successo per Netflix e, dopo aver visto il teaser, siamo entusiasti di vedere cosa accadrà dopo.

Ragazzi, siete entusiasti della nuova serie? Condividi le tue opinioni con noi nei commenti.

