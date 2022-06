I giocatori sono su Netflix? (Dove guardare i giocatori online)

La serie comica Giocatori è un’esperienza da ridere a crepapelle su cui non dovrebbero dormire i fan del genere comico e i giocatori allo stesso modo. Ma gli abbonati Netflix possono godersi ciò che lo spettacolo ha da offrire?

Players è un’altra serie in stile mockumentary simile al popolare titolo Netflix Vandalo americano ed è in realtà degli stessi creatori vincitori del premio Peabody, il che significa che le persone dietro lo spettacolo sanno assolutamente cosa stanno facendo quando si tratta di realizzare progetti di intrattenimento in stile docu.

La storia segue a League of Legends squadra alla ricerca del loro primo grande campionato dopo anni e, per raggiungere un obiettivo così ambizioso, sarà necessario apportare modifiche. Il veterano di 27 anni deve trovare un modo per convivere con un prodigio esordiente di 17 anni, ed entrambi non devono lasciare che il loro ego neghi loro una possibilità di gloria negli E-Sports.

Di fronte alla telecamera, la serie presenta un cast solido composto da Alexa Mansour, Stephen Schneider, Moses Storm, Ely Henry, Misha Brooks, Luke Tennie, Da’Jour Jones, Holly Chou e Youngbin Chung. Finora, i loro sforzi sono stati ripagati bene, come Giocatori ha ottenuto un punteggio impressionante da Rotten Tomatoes.

I giocatori sono disponibili su Netflix?

La risposta al fatto che la serie comica in stile doc sul mondo selvaggiamente competitivo degli e-sport sia disponibile o meno sullo streamer ti sembrerà di finire un gioco dopo ore di gioco intenso. Per dirla chiaramente, Giocatori non è disponibile su Netflix e sembra molto improbabile, almeno in questa fase, che questo risultato non cambi a breve.

Non è mai divertente non essere in grado di trovare il titolo particolare che si sta cercando quando si tratta di cosa guardare dopo in streaming. Fortunatamente Netflix ha molte opzioni di commedia pronte da guardare ora, incluso Disincanto, Space Force, F sta per Famiglia, e Grande boccasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming i giocatori

Giocatori è disponibile esclusivamente su Paramount+. Si unisce a un’eccellente gamma di esclusive che include Alone, 1883, Il malee L’offerta.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Giocatori?