I gemelli silenziosi è su Netflix? (dove guardare)

I gemelli silenziosi ora è fuori! Ti stai chiedendo dove puoi vedere questo film drammatico tanto atteso? Se è così, ti abbiamo coperto. Continua a leggere per scoprire dove puoi guardare I gemelli silenziosi.

Il nuovo film drammatico è stato diretto dalla scrittrice e regista polacca Agnieszka Smoczyńska da una sceneggiatura scritta da Andrea Seigel. Smoczyńska è meglio conosciuta per il suo film horror del 2015 Il richiamo. Inoltre, potresti riconoscere Seigel come co-sceneggiatore della commedia Netflix Bello: un film misterioso di Netflix.

I gemelli silenziosi è tratto dall’omonimo romanzo di Marjorie Wallace. È anche basato su una storia vera e segue le vite delle gemelle identiche nella vita reale June e Jennifer Gibbons, che divennero note come “The Silent Twins” dopo aver deciso di non parlarsi con nessuno per molti anni.

Pantera neraLetitia Wright e Tamara Lawrance recitano nei ruoli principali. Il resto del cast include Leah Mondesir-Simmonds, Eva-Arianna Baxter, Nadine Marshall, Treva Etienne, Michael Smiley, Jodhi May, Jack Bandeira, Kinga Preis, Amarah-Jae St. Aubyn, Tony Richardson e Declan Joyce.

I gemelli silenziosi è su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai questo film da nessuna parte sul servizio di streaming. Tuttavia, c’è la possibilità che Netflix possa acquisire i diritti di licenza per il film in futuro. Non è proprio così in questo momento. Se Netflix ottiene i diritti su questo film, te lo faremo sapere.

Dove vedere I gemelli silenziosi

Il film drammatico è uscito in esclusiva nelle sale in questo momento. Puoi trovare le proiezioni vicino a te controllando la pagina del film sul sito Web di Focus Features. Sebbene il film non sia disponibile per lo streaming in questo momento, probabilmente arriverà su Peacock qualche tempo dopo la sua uscita nelle sale. Inoltre, molto probabilmente potrai acquistare o noleggiare il film in un secondo momento su servizi come Amazon Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu, ecc.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

I gemelli silenziosi ora è nelle sale. Guarderai il film drammatico?