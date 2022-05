I fratelli Russo passano dai film di supereroi a un thriller d’azione realistico con “The Grey Man”

Due superstar di Hollywood sul campo di battaglia ma non è un film Marvel. Ryan Gosling e Chris Evans recitare l’uno contro l’altro in The Grey Man sarà qualcosa di eccezionale in questa stagione. Il sempreverde Capitan America sta camminando lungo il corridoio dell’antagonista, poiché il film dipingerà un’immagine completamente nuova di Chris Evans. Mentre il nostro eroe di La La Land, Ryan Gosling, sta giocando in modo ferocemente cool nei panni di un mercenario segreto della CIA. Il caldo sta salendo quest’estate con l’uscita dell’esplosivo film d’azione The Grey Man su Netflix. Come indicano il trailer e i fratelli Russo, il film sarà un brivido per il pubblico, ma con una dose di realismo.

In che modo The Grey Man cambierà la prospettiva dei thriller d’azione?

I fratelli Russo sono famosi tra gli appassionati di film sui supereroi per il loro lavoro in film come Vendicatori: Fine del gioco e Capitan America: Il Soldato d’Inverno. Anche questi film hanno scene piene di azione con un lato dell’umorismo. Tuttavia, i registi Marvel stanno camminando verso un nuovo tipo di genere. Qualcosa che trovano stimolante e rinfrescante allo stesso tempo.

Con The Grey Man, stanno esplorando più di un mondo umano, in cui le azioni delle persone hanno conseguenze esplosive. Sarà un film ambientato nel mondo reale. “Questi sono esseri umani che fanno cose di cui gli esseri umani sono capaci,” dice Anthony Russo nel video di ripartizione del trailer.

L’uomo grigio sarà una presentazione autentica delle azioni umane e della loro mente perspicace che farà impazzire gli spettatori. Gli stessi fratelli Russo hanno dichiarato che il trailer è “solo la punta di un iceberg.Quindi possiamo sicuramente aspettarci molto di più.

Andremo al nocciolo di L’uomo grigio quest’estate. Tuttavia, il trailer ha imposto una notevole impressione sul pubblico. Possiamo aspettarci luoghi diversi, azione criminale, scene drammatiche e trame contorte. Il film potrebbe anche avere alcuni concetti eccentrici che gli spettatori potrebbero non aver sperimentato prima.

Cosa prevede finora questa anteprima ricca di azione del film?

Il trailer del film campione d’incassi ne è ricco scene d’azione e musica commovente. Un senso di euforia è stato creato dal trailer tutt’intorno. E Anthony Russo giustamente chiama L’uomo grigio “un film d’azione implacabile con una spinta e una portata immensa” nella ripartizione del trailer.

Dal trailer, è ovvio che L’uomo grigio sarà una resa dei conti elettrica tra Ryan Gosling e Chris Evans. La loro prima resa dei conti dà praticamente il tono del film, come trasmesso dai fratelli Russo.

Quindi, gli spettatori devono tenere alta la loro curiosità fino al lancio del film. Quindi è meglio che i fan allestiscano i loro angoli accoglienti per godersi questo saga di personaggi mimetici e omicidi. Il film uscirà in tutto il mondo il 15 luglio 2022, su Netflix e anche nelle sale.

