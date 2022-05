I fratelli Russo hanno trovato opportunità nel caos durante le riprese di “The Grey Man” a Praga con Chris Evan e Ryan Gosling per Netflix

Mentre gli ostacoli potrebbero demotivare le persone, i fratelli Russo sono semplicemente costruiti in modo diverso. Il duo trovato l’occasione perfetta nel caos, o nella sua mancanzaper assicurarsi che lo facciano L’uomo grigioil thriller d’azione in uscita con Ryan Gosling e Chris Evans, ancora più allettante di quanto avrebbe potuto essere altrimenti.

Quale “opportunità” hanno sfruttato i fratelli Russo nelle riprese di The Grey Man?

La pandemia è stata un momento che il mondo collettivamente disprezza. Come hanno fatto inizialmente i fratelli Russo. Ciò è cambiato un bel giorno nella bellissima città di Praga. La capitale della Repubblica Ceca è solitamente estremamente affollata. Tuttavia, i due l’hanno trovata nel mezzo della pandemia, quando le persone sono state costrette a rimanere a casa per non diffondere il virus. Mentre la maggior parte delle storie del cinema durante la pandemia coinvolgono lotte, questa ha fatto l’esatto opposto.

Lo sappiamo tutti L’uomo grigio è un grande progetto Il film in uscita vanta numerosi grandi nomi come Chris Evans, The Russo Brothers e Ryan Gosling, tra gli altri. Le strade vuote di Praga a causa della pandemia hanno permesso ai registi di rendere il film ancora più magnifico e, per estensione, anche più anticipato del solito. I creatori hanno deciso di non utilizzare la CGI con le riprese che si svolgono in una stanza con uno schermo verde sullo sfondo. L’uomo grigio era girato in un vero isolato.

Il duo ha approfittato di “il fatto che la città fosse più vuota e solita“. Decisero di costruire un’intera piazza cittadina che avesse al centro una fontana. Il posto era successivamente distrutto mentre le riprese procedevano. Supponiamo che quest’ultimo lo sia a seguito di una rissa tra Lloyd Hansen (EChris Evans) e l'”uomo grigio”, Count Gentry (Ryan Gosling). Tuttavia, sapremo solo se questa speculazione è vera quando L’uomo grigio effettivamente colpisce gli schermi di Netflix.

L’uomo grigio essere disponibile per lo streaming su Netflix su 15 luglio 2022.

