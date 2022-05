I fratelli Russo chiamano il trailer di “The Grey Man” “semplicemente la punta dell’iceberg”, prendendo in giro “Bisogna vincere e bisogna perdere” in Ryan Gosling vs Chris Evans

L’uomo grigio è il più atteso E il film più costoso di Netflix quest’anno. Regia dei fratelli Russo, L’uomo grigio non è niente come uno dei loro film di supereroi perché questo è nel mondo reale. Interpretato da Ryan Gosling contro Chris Evans, il film invita alla competizione tra i due preferiti dai fan. Su YouTube di Netflix, i fratelli Russo hanno analizzato il trailer di L’uomo grigio e ha rivelato alcune prese in giro sulla rivalità Ryan-Chris.

I fratelli Russo chiamano il trailer di The Grey Man “solo la punta di un iceberg“

L’uomo grigio trailer è stato quello di presentare il suo cast alla gente, portando alla sua esplosione. Non solo il cast, ma ha anche interpretato la natura elettrizzante del film e come. Era davvero un trailer ben fatto, con approfondimenti su tutte le scene principali del film. Dopo l’uscita del trailer, i fan su Twitter hanno elogiato la trasformazione di Chris in un cattivo, mentre alcuni hanno detto che si sentiva ancora come il vecchio sciocco Chris. Hanno anche espresso la loro fiducia nel lavoro dei fratelli Russo.

Durante la discussione del trailer, i fratelli hanno sottolineato che il film parlava di “due star del cinema che si scontrano”, riferendosi a Chris Evans come l’antagonista Lloyd Hansen, che insegue Ryan Gosling nei panni di Court Gentry, un ex agente della CIA. Hanno anche detto che volevano tutti i momenti chiave del film nel trailer, come Court che incontra Lloyd per la prima volta; con l’aggiunta di musica per consentire agli spettatori di provare davvero il brivido del film e avere la pelle d’oca. Provalo qui.

Gli elementi chiave del film che hanno aggiunto al trailer non fanno parte del film, secondo i fratelli. Potrebbe sembrare che stessero rivelando troppo del film nel trailer, ma ha “così tanto spazio, così tanta spinta e così tanta azione, che questa è solo la punta dell’iceberg”. disse Antonio.

È una grande mossa lasciare i trailer su un cliffhanger, perché attira gli spettatori a tempo indeterminato. Parlando della fine del trailer, Joe Russo ha spiegato il cliffhanger; in cui vediamo Ryan e Chris camminare l’uno verso l’altro e litigare; seguito dal black-out finale.

Russo ha detto che il cliffhanger era in accordo con il tema principale del film; che è “Ryan Gosling contro Chris Evans”; e solletica la curiosità dello spettatore come implica, “Bisogna vincere bisogna perdere”. Fino all’uscita di questo film da record, puoi riempire il vuoto guardando altre cose su Netflix. Inoltre, non dimenticare di farci sapere nei commenti le tue opinioni sul trailer/film.

Il post Russo Brothers Call ‘The Grey Man’ Trailer “semplicemente la punta dell’iceberg”, che prende in giro “Bisogna vincere e bisogna perdere” in Ryan Gosling vs Chris Evans è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.