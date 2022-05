I fratelli Duffer mettono in relazione i temi della quarta stagione di Stranger Things con i tempi del liceo: “E questo è rappresentato…”

Mentre molti di noi hanno apprezzato il liceo all’infinito, a quanto pare ce ne sono molti altri che non l’hanno fatto. Spesso vediamo il periodo descritto come piuttosto spiacevole in quasi tutti i film e le serie. Cose più strane anche questo non fa eccezione mentre guardiamo The Party, un gruppo di emarginati sociali, alle prese con il liceo, che peggiora soprattutto nella stagione 4.

È ovvio che la trama avrà una certa influenza dalle vite personali dei creatori, ma quando I Duffer Brothers hanno paragonato il loro tempo al liceo a questo personaggio nella prossima stagione di Netflix Original, non abbiamo potuto fare a meno di fare una risatina prima che ci colpisse quanto ci relazioniamo con lo stesso.

Stranger Things stagione 4: una stagione oscura come il liceo

No, questo titolo cliché non è stata una nostra idea. È una versione delle parole del fratello Duffer. Il duo ha parlato il cambiamento nella dinamica assisteremo nella prossima stagione di Cose più strane. Matt Duffer ha commentato: “È più oscuro in termini di temi che esploriamo: i bambini si stanno trasferendo al liceo e per noi il liceo è stato un periodo buio.“

Mentre l’originale Netflix ha sempre avuto dei grandi antagonisti, da Brenner a The Mind Flayer, Vecna ​​nel solo trailer li mette in ombra tutti. Il nuovo cattivo sembra più sinistro, inquietante e calcolatore. Questo da solo lo rende il peggior cattivo che abbiamo visto finora, senza nemmeno considerare i suoi poteri, che molto probabilmente supereranno tutti i precedenti.

Mentre siamo all’oscuro di Vecna ​​fino al rilascio di Cose più strane stagione 4, le persone che sanno cosa accadrà in questa stagione sono i Duffer Brothers. Matt ha nuovamente commentato quanto fosse “buia” la scuola superiore per i due e ha detto: “che è rappresentato in questa stagione dal mostro Vecna. Stiamo cercando di evocare tutti i mostri che ci hanno spaventato di più da bambini.”

Quindi, quando finalmente trasmettiamo in streaming la serie Netflix e osserviamo i personaggi che lottano, sappiamo che vedremo qualcosa di molto personale. L’arte coinvolge infatti un creatore che inserisce molto di ciò che è personale per se stesso in un’opera che il pubblico vedrà e con cui si spera risuonerà.

Cose più strane la stagione 4 sarà disponibile per lo streaming 27 maggio 2022.

