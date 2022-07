I fratelli Duffer hanno avuto una svolta nella trama per Steve ed Eddie in “Stranger Things” 4 che hanno respinto

Stranger Things 4 ha portato così tanti nuovi volti nella trama con la banda di Hawkins che ora inizia il suo viaggio verso il liceo. Ed è diventato essenziale per Duffers creare un vera dinamica così gli spettatori possono sentire che i personaggi sono cresciuti. Dal ragazzi da star a backbencher spericolati hanno rappresentato ogni personaggio esattamente secondo le esigenze della trama. Seguendo questa idea, hanno introdotto il Il metallaro dai capelli lunghi Eddie Munson che è diventato immediatamente un piacere per gli occhi per i fan.

Nella stagione in corso, gli spettatori hanno potuto vedere una sbocciata amicizia tra Steve ed Eddie dopo che è stato accusato dell’omicidio di Chrissy. Alla fine, in tutte quelle interazioni, tutti, incluso Steve, hanno trovato il vero ragazzo figo dietro quell’immagine bizzarra. Ma qual era il piano reale per tutto il tempo oltre a questa nuova amicizia? Sapevi che i Duffer Brothers avevano altri pensieri per questo duo nello show? In caso contrario, continua a leggere per sapere qual è stata la vera idea alla base di questo bromance.

L’amicizia di Eddie e Steve ha conquistato il cuore dei fan nello show

Come dicono i fan Eddie è uno dei migliori personaggi che lo spettacolo ha perché ha portato con sé lo spirito degli anni ’90 Cose sconosciute 4. Perché aveva già tutte le carte in regola per la storia, dall’essere un re di D&D a un chitarrista elettrico e per non dimenticare un cattivo taggato della Hawkins High.

Anche se è stato difficile per molte persone capirlo veramente, incluso Steve che all’inizio non era sicuro di lui, vedendo la sua relazione con tutta quella roba della droga. Ma con il pericolo crescente, Steve ed Eddie sono diventati una squadra quando sono entrati insieme a Upside Down. Sfortunatamente, solo uno di loro è uscito sano e salvo mentre il nostro ragazzo artista è stato fatto a pezzi dai Demobats.

L’amicizia non è sempre stata tra le stelle per Joseph Quinn e Joe Keery in Stranger Things 4

In effetti, è stata la cosa più dolorosa per i fan e hanno chiesto un revival del personaggio di Joseph Quinn nella quinta stagione. Nel frattempo, i Duffer Brothers hanno detto a Tudum dopo l’intero massacro di Upside Down che avevano pianificato un piano diverso per Steve ed Eddie nella stagione 4.

“Ci sarebbe stata più una rivalità tra Steve ed Eddie, e semplicemente non avevamo tempo”, disse Matt Duffer. Ha aggiunto che il personaggio di Eddie è in Cose più strane 4 hanno cambiato idea. Perché Joseph Quinn ha dato una performance così straordinaria che nessuno poteva odiarlo. Inoltre, il personaggio di Eddie era così carismatico “Come puoi non piacerti Eddie?” disse Ross Duffer. E pensiamo che sia la decisione migliore che hanno preso in quanto i due sono molto migliori come amici che come rivali.

Pertanto, l’attore ha lasciato un’immagine iconica nel cuore dei fan ed è stato un cambiamento rinfrescante per tutti. Cosa ne pensate dell’amicizia tra Eddie e Steve? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti.

