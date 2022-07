I fratelli Duffer fanno grandi rivelazioni sugli episodi e sulla trama della quinta stagione di Stranger Things

Drammi umani, triangoli amorosi adolescenziali saponosi e avventure di ragazzini ricoperti di nostalgia. E un grande orrore che condanna la piccola città di Hawkins. Con una trama così avvincente, Cose più strane sicuramente è diventato lo spettacolo di riferimento di tutti da quando ha fatto la sua prima osservazione. Di recente, dopo un’attesa di quasi tre anni, i Brothers hanno pubblicato la loro quarta uscita, conquistando il mondo. E ora che la penultima stagione è finita, l’universo è in attesa di svelare tutto ciò che verrà in nome di Cose più strane stagione 5.

Mentre questa penultima stagione dell’oca d’oro di Netflix ha esercitato il suo fascino sull’umanità; aveva le sue serie di inconvenienti. Molti fan hanno inviato la loro delusione su Internet più o meno allo stesso modo. La quarta stagione è diventata indubbiamente più inquietante e spaventosa delle precedenti, creando un palcoscenico degno di abbuffata per la sua uscita finale.

Tuttavia, gli episodi erano troppo lunghi e a volte i fan sentivano che lo stavano allungando troppo. Parlando dell’ultima stagione del Felice Triste Confuso podcast, i fratelli Duffer hanno affrontato questo problema e hanno persino accennato a come costruiranno la trama. Sì, sappiamo che sei entusiasta di ascoltare tutto. Quindi vediamo subito di cosa sono i creatori Cose più strane ho in mente per il suo gran finale.

Gli episodi della quinta stagione di Stranger Things saranno relativamente più brevi

Gli episodi leggendari di questa serie inquietante sono stati niente di meno di 80 min. E gli episodi che facevano parte del finale della stagione 4 non erano più brevi di un’ora e mezza. Sebbene i fan apprezzino molto lo spettacolo, concordano sul fatto che gli episodi avrebbero potuto essere più brevi. E sembra che i creatori abbiano preso la loro opinione. I Duffer Brothers lo hanno detto nel podcast episodi di Cose più strane la stagione 5 sarà molto più breve, ad eccezione del suo ultimo episodio o il gran finale. “È più probabile che faremo quello che abbiamo fatto qui, ovvero avere solo un episodio di due ore e mezza”, dice Matt, riferendosi al finale della serie.

Matt ulteriormente spiega perché gli episodi precedenti erano lunghi. Secondo lui, ogni stagione era completa in sé e i bambini dovevano riadattarsi e una storia doveva essere costruita prima della resa dei conti finale. “Niente di tutto ciò accadrà ovviamente nei primi due episodi”, dice Matt. “Per la prima volta in assoluto, non concludiamo le cose alla fine delle quattro.” Quando si tratta del ritmo e del punto di partenza della stagione finale, Matt lo osserva “si muoverà velocemente” anche se non sono sicuri che lo sia “si muoverà a 100 miglia all’ora.”

Matt Duffer accenna anche alla trama dell’ultima stagione

Secondo Matt Duffer, i personaggi saranno già pronti per combattere Vecna nel finale di serie. “I personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e una spinta, e penso che questo richiederà almeno un paio d’ore e renderà questa stagione davvero diversa. Sono sicuro che la conclusione sarà molto più lunga”, Matt aggiunge, prima di dire, ridendo, “Sarà Return of the King-ish con tipo otto finali.” Il ritorno del re mostra anche la battaglia finale, con finali da quattro a cinque.

Mentre la maggior parte del Cose più strane la stagione 5 è tenuta nascosta, promettiamo di tenervi aggiornati. Nel frattempo, facci sapere quali potrebbero essere i finali multipli del Cose più strane finale.

