I fratelli Duffer chiariscono il buco della trama della quarta stagione di Stranger Things riguardo a Eleven

Cose più strane la stagione 4 è sicuramente valsa la pena aspettare quasi tre anni! Per molti, è diventata la loro stagione preferita, o la loro preferita dopo la prima stagione (come me!). È stata una storia molto solida e spaventosa e abbiamo ancora due episodi emozionanti in arrivo!

C’è tutta una serie di persone che lavorano in una serie televisiva. Ci sono gli sceneggiatori, la troupe e, naturalmente, i creatori e gli showrunner. E non importa quanto sia diligente un team creativo, è inevitabile che accadano degli errori. I creatori di Cose più strane, i Duffer Brothers, hanno recentemente ammesso di aver dimenticato il compleanno di Will. Gli incidenti accadono.

Un punto della trama che ha fatto parlare gli spettatori non è stato un errore che la serie ha accidentalmente trascurato come pensavano i fan. Nella quarta stagione, impariamo di più sul retroscena di Eleven e sul suo tempo all’Hawkins Lab. I fan pensavano che ci fosse un buco nella trama, ma non era così.

Duffer Brothers chiarisce il buco della trama di Stranger Things 4

La stagione 4 ci introduce in un’epoca in cui c’erano numerosi ragazzi che servivano come soggetti di prova al laboratorio, proprio come Undici. Tutti loro sono articolati e in grado di parlare “normalmente”. Ricordiamo tutti quando abbiamo incontrato El per la prima volta nella prima stagione. Il suo discorso è molto più limitato di quello che è oggi.

Eppure nei suoi flashback mentre rivive i suoi ricordi repressi attraverso il Progetto Nina, il discorso del giovane eroe non è affatto limitato. E c’è una ragione per questo. I Duffer Brothers hanno recentemente parlato con Variety e hanno chiarito perché il suo discorso non è in linea con l’El che abbiamo incontrato nella prima stagione.

Secondo Matt Duffer, nella stagione 4 volume 2, scopriremo di più su cosa è successo a El dopo l’evento traumatico nella stanza dell’arcobaleno. Dopo il cliffhanger dell’episodio 7, El entra in coma, si sveglia e non ricorda cosa sia successo. Per paura che una cosa del genere accada di nuovo, la dottoressa Brenner decide di allevarla in “totale isolamento”.

Quindi sceglie di concentrarsi esclusivamente su di lei. Vive da sola, in una stanza isolata. Questo è l’Undici che incontriamo nella prima stagione. Due anni di isolamento e ricordi davvero limitati di ciò che le è successo. E quindi questa è una delle ragioni del discorso.

Bene, ora abbiamo la spiegazione! E ha decisamente senso. Gli eventi accaduti saranno sicuramente scioccanti per El, ed è stata una grande rivelazione e un colpo di scena anche per noi!

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 uscirà il 1 luglio su Netflix.