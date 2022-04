I film più famosi di Marilyn Monroe e dove guardarli in streaming

Mercoledì, Netflix pubblicherà un nuovo documentario sull’icona culturale Marilyn Monroe. Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati è incentrato sulla vasta ricerca condotta da Anthony Summers, che ha scritto il libro Dea su Monroe.

Durante il suo processo di ricerca, Summers ha intervistato migliaia di persone e ha creato più di 650 nastri, i cui contenuti non sono mai stati ascoltati dal pubblico fino a questo documentario. Le persone che conoscevano meglio Monroe, inclusi registi, amici, parrucchieri, co-protagonisti e altro ancora, possono essere ascoltate discutere della vita dell’attrice e delle sue lotte.

Che tu sia entusiasta del documentario o ti consideri semplicemente un fan di Monroe, potresti essere interessato a scoprire dove puoi guardare alcuni dei suoi film più famosi. Di seguito ti aiuteremo a capire dove guardare film come Il prurito di sette anni e A qualcuno piace caldo.

Dove vedere in streaming i film di Marilyn Monroe

A qualcuno piace caldo (1959)

Il prurito di sette anni (1955)

La giungla d’asfalto (1950)

Tutto su Eva (1950)

I signori preferiscono le bionde (1953)

Come sposare un milionario (1953)

I disadattati (1961)

Monroe ha recitato in molti progetti nel corso della sua carriera, ma quelli sopra sono alcuni dei più popolari e famosi. Sfortunatamente, nessuno di questi film è disponibile per la visione su Netflix. Dei film sopra elencati, solo due sono disponibili per lo streaming.

La giungla d’asfalto è attualmente in streaming su HBO Max e I disadattati è disponibile per la visione gratuita tramite Pluto TV, Kanopy e Roku Channel.

La buona notizia è che anche se non puoi guardare le esibizioni di successo di Monroe nelle commedie I signori preferiscono le bionde o Come sposare un milionario in streaming, puoi facilmente noleggiare e/o acquistare quei film e la maggior parte degli altri progetti di Monroe. La maggior parte è disponibile tramite rivenditori digitali come iTunes, Vudu, Google Play, YouTube e Amazon Prime Video.

Flusso Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati questo mercoledì 27 aprile su Netflix.