I film e i programmi TV più vecchi su Netflix (e perché non ce ne sono altri)

La maggior parte della libreria su Netflix US ora è composta da Netflix Originals, il che significa che sono stati tutti prodotti negli ultimi dieci anni. Ciò lascia solo un numero limitato di titoli del 20° secolo. Quindi quali sono i film e i programmi TV più vecchi su Netflix? Scopriamolo.

Netflix ha rilasciato la sua prima serie Netflix Original nel 2013 con l’uscita di Castello di carte. In quasi dieci anni, ha pubblicato un numero sorprendente di film e programmi TV. Tuttavia, un decennio impallidisce rispetto a oltre un secolo di storia drammatica, controversa e di intrattenimento.

Purtroppo, c’è solo un numero limitato di quelli che consideriamo titoli “classici” o “vecchi” su Netflix. Nel nostro elenco di seguito, abbiamo selezionato dieci dei film e programmi TV più antichi risalenti al periodo compreso tra il 1925 e il 1975.

Di seguito sono riportati i film e i programmi TV più vecchi su Netflix USA:

1925

Pionieri: le prime registe donne (1 stagione)

Le stagioni: 1 | Episodi: 17Genere: Commedia, Drammatico | Durata: 11-69 minuti

Le donne che assumono un ruolo di primo piano nel cinema non sono un fenomeno moderno. Per quasi cento anni le donne hanno fatto film, e questa serie lo celebra prendendo alcune delle caratteristiche più antiche realizzate dalle donne e ripristinandole in modo che siano guardabili per una nuova generazione a cui ispirarsi.

Se non l’hai già fatto, hai solo un periodo di tempo limitato prima che la serie lasci Netflix il 30 dicembre 2022.

[1945

Cinque sono tornati: i film di riferimento (1 stagione)

Le stagioni: 1 | Episodi: 10Genere: Docuserie, Storico, Guerra | Durata: 18-82 Minuti

Durante la seconda guerra mondiale, c’erano un sacco di filmati incredibili e maestosi catturati da alcuni dei più grandi cineasti dell’epoca. Tuttavia, c’era anche molta propaganda filmata per lo sforzo bellico contro le Potenze dell’Asse, e in questa serie, quei 12 film presenti dalle docuserie Cinque sono tornati può essere visto senza filtri.

1954

bianco Natale

Direttore: Michele CurtizGenere: Drammatico, Romantico | Durata: 120 minutiLancio: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen, Dean Jagger

Uno dei film di Natale più iconici di tutti i tempi, bianco Natale è un must per molte case durante le festività natalizie. Con artisti del calibro di icone di Hollywood come Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney e Vera-Ellen.

Due compagni di guerra si innamorano di due sorelle e seguono le ragazze in un resort di proprietà del loro ex comandante, che rischia di perdere il posto.

1956

Acque Oscure

Direttore: Youssef ChahinGenere: Drammatico, Romantico | Durata: 104 minutiLancio: Faten Hamama, Omar Sharif, Ahmed Ramzy, Hussein Riad, Ferdoos Mohammed

Un pescatore torna a casa dopo un’assenza di tre anni solo per scoprire che la donna che ama si allontana, i marinai litigano e la sua comunità si disgrega.

1958

Stazione del Cairo

Direttore: Youssef ChahinGenere: Dramma | Durata: 73 minutiLancio: Farid Shawqy, Hind Rostom, Youssef Chahine, Hassan el Baroudi, Abdel Aziz Khalil,

Le fantasie di un venditore di edicole del Cairo si trasformano in una pericolosa fissazione con un venditore di limonate mentre un serial killer inizia a terrorizzare la città.

1962

professoressa

Direttore: Lech TandonGenere: Commedia, Romantico | Durata: 163 minutiLancio: Shammi Kapoor, Kalpana, Lalita Pawar, Parveen Choudhary, Salim

Un laureato bisognoso di soldi deve travestirsi da vecchio per fare da tutore a due giovani donne che sono sotto l’occhio vigile della loro severa zia.

1963

Saladino

Direttore: Youssef ChahinGenere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 194 minutiLancio: Ahmad Mazhar, Salah Zo El Faqqar, Nadia Lotfi, Hamdy Gheith, Laila Fawzy

Il Sultano d’Egitto e la Siria lanciano una campagna per riconquistare Gerusalemme durante le Crociate.

1966

Amrapali

Direttore: Lech TandonGenere: Drammatico, Romantico | Durata: 116 minutiLancio: Vyjayanthimala, Sunil Dutt, Prem Nath, Bipin Gupta, Gajanan Jagirdar, Zul Vellani

Nell’era del Buddha e della sua filosofia della nonviolenza, un re guerrafondaio pianifica la distruzione di un regno nemico per salvare la donna che ama.

1967

La sporca dozzina

Direttore: Roberto AldrichGenere: Azione, Avventura, Guerra | Durata: 149 minutiLancio: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes

Gli anni ’60 e ’70 erano pieni di western e film di guerra. Alcuni dei film di guerra più iconici della storia sono usciti negli anni ’60, in particolare, La sporca dozzina. Senza La sporca dozzina, non avremmo film come Bastardi senza gloria, The Expendables, La squadra suicida, Guardiani della Galassiae Il cortile più lungo.

Durante la seconda guerra mondiale, l’esercito degli Stati Uniti recluta 12 detenuti per una missione segreta che li invia dietro le linee nemiche per uccidere ufficiali tedeschi di alto rango.

1969

Principe

Direttore: Lech TandonGenere: Drammatico, Romantico | Durata: 152 minutiLancio: Shammi Kapoor, Vyjayanthimala, Rajendra Nath, Ajit, Helen

Per migliorare se stesso, un principe viziato assume temporaneamente l’identità di un cittadino comune. Ma presto scopre che il suo palazzo è stato donato alla nuova moglie di suo padre.

1970

La terra

Direttore: Youssef ChahinGenere: Dramma | Durata: 129 minutiLancio: Hamdy Ahmed, Nagwa Ibrahim, Ezzat El Alaili, Tawfik El Deken, Yehia Chahine

Un gruppo di contadini combatte per proteggere il proprio villaggio da un proprietario terriero corrotto. Adattato dal popolare romanzo di Abdel Rahman al-Sharqawi.

1971

Un’Arancia Meccanica

Direttore: Stanley KubrickGenere: Crimine, Dramma | Durata: 136 minutiLancio: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, Adrienne Corri

Una volta vietato in più paesi in tutto il mondo, Un Oraggio Meccanico è uno dei migliori film del regista Stanley Kubrick.

In un prossimo futuro, lo psicopatico e sadico Alex viene arrestato per omicidio e stupro. Data la possibilità di ridurre la sua pena attraverso l’uso di una terapia sperimentale, Alex acconsente, ma dopo il suo rilascio non è cambiata solo la sua personalità.

1972

Liberazione

Direttore: Giovanni BormanGenere: thriller | Durata: 108 minutiLancio: Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox, Bill McKinney

Uno dei film più controversi degli anni ’70 grazie a una particolare scena famigerata, che non si fermava Liberazione dall’avere successo al botteghino, incassando 46,1 milioni di dollari con un budget di soli 2 milioni di dollari.

Intento a vedere il fiume Cahulawassee prima che si trasformi in un enorme lago, il fanatico dell’outdoor Lewis Medlock porta i suoi amici in un viaggio di rafting sul fiume che non dimenticheranno mai nel pericoloso entroterra americano.

1973

Khoon Khoon

Direttore: Maometto HusseinGenere: Bollywood | Durata: 131 minutiLancio: Danny Denzongpa, Mahendra Sandhu, Rekha, Faryal, Helen

Mentre un assassino impazzito traccia una scia di sangue attraverso una città ansiosa, un poliziotto incallito cerca di abbatterlo con ogni mezzo in questo remake di Sporco Harry.

1974

Il circo volante dei Monty Python (4 stagioni)

Le stagioni: 4 | Episodi: 45Genere: Commedia | Durata: 30 minutiLancio: John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Eric Idle, Michael Palin

Per quanto riguarda la commedia, il cast e la troupe di Monty Python sono leggendari. Alcune delle migliori commedie britanniche tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, Il circo volante dei Monty Python presenta alcuni schizzi iconici davvero incredibili ed esilaranti.

1975

Monty Phyton e il Santo Graal

Direttore: Terry Gilliam, Terry JonesGenere: Commedia | Durata: 92 minutiLancio: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones

Una delle leggende britanniche più famose di tutti i tempi, ci sono meno eroi mitici iconici di Re Artù e dei suoi cavalieri della tavola rotonda. Tuttavia, grazie a Monty Python, quando alcune persone pensano a Re Artù, pensano a un coniglio bianco assassino ea un cavaliere nero troppo sicuro di sé.

Perché ci sono così pochi film e programmi TV classici su Netflix USA?

Netflix ha una netta mancanza di titoli disponibili prima del 2005 nella sua libreria. La stragrande maggioranza dei titoli disponibili nella libreria è stata rilasciata dopo il 2014. Ciò non dovrebbe sorprendere se consideriamo l’enorme numero di Netflix Originals prodotti dal servizio di streaming dal 2013.

Netflix ha ancora un buon numero di contenuti con licenza, che ad agosto 2022 costituiscono il 50% della libreria statunitense. Tuttavia, la maggior parte dei contenuti con licenza è stata prodotta negli ultimi dieci anni.

Netflix ha una storia significativamente più piccola rispetto ai suoi concorrenti.

Aziende come Paramount Pictures hanno distribuito film già nel 1912, che precede di un secolo il primo Netflix Original rilasciato. Se consideri che anche altri concorrenti come Warner Brothers e Disney producono e distribuiscono contenuti solo per un periodo di tempo leggermente più breve, non è difficile capire perché molti di questi film e programmi TV siano su servizi di streaming come Paramount+, HBO Massimo e Disney+.

Anche con quei distributori, tuttavia, i loro servizi di streaming spesso non hanno alcuni dei loro titoli precedenti a causa di complicate licenze.

Quando si sceglie il modo migliore per spendere soldi per i contenuti, Netflix ha optato per contenuti più recenti che probabilmente otterranno molti più bulbi oculari rispetto ai vecchi titoli di libreria.

C’è stato un dibattito sull’opportunità o meno di Netflix di cercare di acquistare una libreria di contenuti legacy per rafforzare la propria libreria. Uno dei maggiori concorrenti di Netflix, Amazon Prime, ha acquistato MGM per 8,45 miliardi di dollari, che aggiungerà circa 4000 film e 17.000 episodi TV alla sua libreria.

Ti piacerebbe vedere altri film e programmi TV classici su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!