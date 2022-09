I film di Terrifier sono su Netflix? Dov’è lo streaming di Terrifier 2?

Art the Clown sta pianificando il suo sinistro ritorno Terrorizzato 2, presto disponibile su una schermata vicino a te. Coloro che hanno visto il film slasher del 2016 aspettavano con trepidazione il sequel da oltre cinque anni, e finalmente è quasi arrivato.

Ho visto Terrifier per la prima volta su Netflix nel 2016, ma sfortunatamente il film non è più disponibile per lo streaming sulla piattaforma e nemmeno il sequel.

Per chi ha bisogno di una rapida rinfrescata, Terrificante segue il clown assassino Art, che appare la notte di Halloween per uccidere, mutilare e torturare le sue vittime. Il regista, scrittore e produttore Damien Leone ha creato Art the Clown ed è apparso per la prima volta in alcuni cortometraggi prima di debuttare nel lungometraggio antologico Vigilia di tutti i doni.

Da lì, Art ha ottenuto il suo film Terrificante. Ora sta rientrando Terrorizzato 2che è quasi tre ore del sanguinoso caos notturno di Halloween.

I film di Terrifier sono su Netflix?

Il primo Terrificante era su Netflix qualche tempo fa, ma non lo è più. Puoi guardarlo gratuitamente su piattaforme come Tubi, Vudu e Roku Channel. Il film è anche disponibile per il noleggio/acquisto da rivenditori digitali e su supporti fisici.

Dove guardare Terrifier 2

Terrorizzato 2 uscirà nelle sale il 6 ottobre. Bloody Disgusting ha ottenuto i diritti di distribuzione esclusiva del film, quindi uscirà nei cinema prima dello streaming su Screambox, che è gestito dal team di Bloody Disgusting. La data di uscita su Screambox non è stata ancora annunciata.

Ti è piaciuto il primo? Terrificante film? Guarderai il seguito quando uscirà? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.