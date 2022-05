I film di “Quei bravi ragazzi” di Ray Liotta su Netflix

Un attore che è stato definito dalla pura genialità che ha portato in ogni ruolo che ha interpretato, Ray Liotta è morto la scorsa notte. La morte di un così grande attore è qualcosa che ha lasciato molte persone in uno stato di dolore. Liotta si è fatto un nome per la prima volta nella commedia d’azione del 1986 Qualcosa di selvaggio, che gli è valso anche una nomination ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Da lì in poi, ha interpretato ruoli importanti, in una miriade di film. E guardare questi film è davvero il modo migliore per celebrarlo. Quindi, abbiamo compilato un elenco di tutti i film di Ray Liotta disponibili su Netflix per farti abbuffare.

Film di Ray Liotta disponibili su Netflix

Notoriamente noto per il suo eccellente ruolo di Henry Hill in Bravo ragazzo, Liotta è un uomo che ha dato il suo talento a molti film. Tuttavia, non tutti sono disponibili su Netflix USA. Quindi, ecco tutti i film che puoi vedere su Netflix che presentano il grande attore.

Soffio, soffiare

Soffio, soffiare è un film biografico sul contrabbandiere di cocaina americano, George Jung. Il film vede Ray Liotta interpretare il ruolo del padre di Jung. L’attore candidato all’Oscar Johnny Depp interpreta il ruolo di George Jung. Anche se il film non ha ricevuto ottime recensioni, vale sicuramente la pena guardarlo per Johnny Depp e Ray Liotta.

John Q.

John Q. è un film che è un commento sul sistema sanitario americano. Liotta dà vita al personaggio del capo Gus Monroe nel film e, come sempre, ha fatto un ottimo lavoro. Sebbene le recensioni ricevute dal film siano state generalmente negative, nel 2000 ha comunque incassato 102 milioni di dollari in tutto il mondo. E ha anche dato origine a un adattamento hindi del film, che è stato piuttosto amato dal pubblico.

Identità

Un thriller neo-noir basato sul romanzo di Agatha Christie E poi non c’era nessuno, Identità è senza dubbio un film che dovresti assolutamente provare. Con una raccolta di 90 milioni di dollari in tutto il mondo, è sicuramente un successo, dato che il budget per il film era di soli 28 milioni di dollari. Ray Liotta ha interpretato il ruolo di Samuel Rhodes, un detenuto evaso travestito da ufficiale penitenziario e che trasporta altri detenuti.

Uccidili dolcemente

Uccidili dolcemente è un thriller poliziesco del 2003 con Brad Pitt e Ray Liotta. Il film parla di come tre piccoli criminali rapinano un’intera operazione di gioco d’azzardo protetta dalla mafia. Liotta interpreta il ruolo di Markie Trattman, un uomo che era già famoso per un lavoro interno di derubare il suo stesso gioco di poker. Il film è stato accolto con recensioni abbastanza positive ed è onestamente un ottimo orologio!

Storia di matrimonio

Il film drammatico del 2019 con Scarlett Johansson e Adam Driver nei ruoli principali è davvero uno dei più grandi progetti di cui Liotta ha preso parte. Ray ha interpretato il ruolo di un avvocato nel film, incentrato sul divorzio dei due personaggi principali. Storia di matrimonio ha ricevuto sei nomination all’Oscar. E Laura Dern ha anche vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per il film.

Hubie Halloween

Con un cast corale composto da Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Shaquille O’Neal, Steve Buscemi e Maya Rudolph, Hubie Halloween è una commedia misteriosa uscita nel 2020. Scritta da Adam Sandler, questo film è un Netflix Original e anche un tributo a Cameron Boyce. Boyce doveva recitare nel film ma è morto nel 2019.

Il film è anche protagonista Cobra Kai stella Peyton List e Cose più strane‘ Noè Grappa.

Ciò che è poetico è che anche quando è morto, stava girando per un altro film. Ha esalato i suoi ultimi respiri nella Repubblica Dominicana, dove è stato presente per le riprese del suo ultimo film, Acque pericolose.

