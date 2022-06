I film di Men in Black sono in streaming su Netflix? (dove guardare)

Lo sapevi che il film commedia di fantascienza originale del 1997 Uomini in nero con Will Smith e Tommy Lee Jones uscito quasi esattamente 25 anni fa? Il film di successo ha lanciato un franchise che comprende tre film successivi, tra cui Uomini in nero II, Uomini in nero 3 e Uomini in Nero: Internazionale.

Il primo film è uscito nelle sale il 2 luglio 1997, ed eccoci qui, 25 anni dopo. Questo è un anniversario impressionante per un franchise che è ancora piuttosto popolare. Sarei molto sorpreso se alla fine non vedessimo un altro film, programma televisivo o spin-off di qualche tipo.

In onore di questo speciale 25° anniversario, molti fan potrebbero essere ansiosi di rivisitare il franchise. Sarebbe l’orologio perfetto per il prossimo fine settimana del 4 luglio. Ma questi film sono disponibili per la visione su Netflix?

I film di Men in Black sono su Netflix?

Sfortunatamente, nessuno dei film della serie è attualmente in streaming su Netflix. Tuttavia, ci sono diversi film su alieni e invasioni aliene sul servizio di streaming in questo momento, come ad esempio Guerra dei mondi, Estinzione, Orizzonti, L’orlo del mondo e Oltre l’orizzonte.

Netflix ha anche alcuni film di Will Smith sulla piattaforma, come Luminosa e Bellezza collaterale. Luminosa è probabilmente l’opzione migliore per chi cerca qualcosa di simile a Uomini in nero che ha anche come protagonista Smith.

I fan di Tommy Lee Jones hanno meno opzioni, poiché i suoi unici film sulla piattaforma in questo momento sono marescialli statunitensi e il film d’animazione Alfa e Omega.

Dove vedere i film di Men in Black

Sorprendentemente, nessuno dei Uomini in nero i film sono in streaming tranne che per Internazionale con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che è disponibile per la visione con un abbonamento Starz. In caso contrario, dovrai noleggiare o acquistare i film da un rivenditore digitale come Apple TV, Amazon, Vudu, YouTube o Google Play.