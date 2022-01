I film di “Harry Potter” su Netflix sono nel 2022?

Il Harry Potter la presenza dei film su Netflix va e viene, ma alla fine dipende in gran parte da dove vivi nel mondo. Ecco lo stato attualmente in streaming di Harry Potter su Netflix e dove puoi trovarlo se non è disponibile a partire dal 2022.

Prima di iniziare, ecco un contesto su cosa esattamente Harry Potter è e chi lo distribuisce, poiché questo sarà importante in seguito.

Probabilmente avete tutti familiarità con il Harry Potter film ormai. L’adattamento dei libri di JK Rowling a otto film che è costato un totale di $ 1,2 miliardi ma hanno finito per incassare $ 7,7 miliardi al botteghino. Presenta Daniel Radcliffe nei panni del giovane mago che si dirige a Hogwarts per scoprire di avere un ruolo importante da svolgere nei prossimi anni.

Harry Potter è distribuito esclusivamente dalla Warner Brothers tranne che negli Stati Uniti dove ha svenduto i diritti come entreremo a breve.

La serie ha anche generato un franchise spinoff sotto il Animali fantastici nome che ha anche una disponibilità mista su Netflix.

Dov’è Harry Potter in streaming su Netflix?

Ecco una ripartizione di ogni regione Netflix attualmente in streaming di tutti i film di Harry Potter. Come sempre, questi dati provengono da Unogs.

Titolo Regione Disponibile Harry Potter e la Pietra Filosofale Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna Harry Potter e la Camera dei Segreti Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna Harry Potter e il Calice di Fuoco Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna Harry Potter e l’Ordine della Feonia Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Messico Harry Potter e la Mezza- Blood Prince Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Messico Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria , Portogallo, Spagna, Argentina, Brasile, Messico

Altre regioni sono state trasmesse in streaming Harry Potter nel passato. Come forse saprai, Netflix otterrà il Harry Potter film con licenza, il che significa che paga i film per un periodo di tempo fisso.

Ecco alcune volte significative in cui Netflix ha acquisito la licenza in varie regioni.

Nel novembre 2018, Netflix in Francia e Belgio ha ricevuto gli otto Harry Potter film.

Nel gennaio 2019, anche Netflix in Australia e Nuova Zelanda ha ricevuto tutti e otto i film. Tuttavia, sono partiti tutti a gennaio 2020. Sono stati letti su Netflix nell’agosto 2021 e dovrebbero scadere di nuovo il 15 gennaio 2022. Ciò potrebbe suggerire che li vedremo nuovamente aggiunti tra un anno circa per un periodo di tempo limitato.

Chiamando tutte streghe e maghi, il 15 gennaio è tempo di tornare a Hogwarts pic.twitter.com/7seUpggEkR — Netflix ANZ (@NetflixANZ) 18 dicembre 2018

Da dicembre 2020, tutti i film di Harry Potter sono stati trasmessi in streaming su Netflix in Turchia.

Nel gennaio 2022, tutti i film di Harry Potter sono stati aggiunti a Netflix Germania.

Dov’è Harry Potter streaming negli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti sono forse la regione più strana per quanto riguarda lo streaming di Harry Potter.

Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la Warner Brothers attualmente non ha il controllo diretto sul franchise. Invece, NBCUniversal ha acquistato i diritti su entrambi Harry Potter e Animali fantastici nel 2016.

La WB è riuscita a garantire i diritti del franchise cinematografico per il primo mese circa sulla sua nuova piattaforma di streaming prima di tornare alla Universal. I film sono poi rimasti su Peacock che attualmente mostra il franchise cinematografico fino ad Halloween 2020.

Dal 2021, i film sono ora divisi negli Stati Uniti. Ciò significa che sia HBO Max che Peacock stanno entrambi trasmettendo in streaming l’intera collezione di film.

Quando l’attuale accordo con la Universal si concluderà, sospettiamo che WB deciderà di mantenerlo per HBO Max da quel momento in poi, rendendo quasi impossibile a Netflix la licenza dei film nonostante porti molti altri titoli dal catalogo di WB.

Il servizio DVD Netflix è ancora attivo negli Stati Uniti, tuttavia, dove troverai tutti i film disponibili in DVD e Blu-ray.

Harry Potter Film su Netflix nel Regno Unito

Il Regno Unito non ha mai trasmesso in streaming Harry Potter in entrambi i casi, ma a differenza degli Stati Uniti, è probabile che non otterrà il servizio di streaming Warner Brothers, almeno nel prossimo futuro.

Warner Brothers ha invece uno stretto rapporto con Sky (rinnovata di recente per altri 5 anni) che gestisce la sua piattaforma NowTV che ruota Harry Potter dentro e fuori dal servizio. A partire dalla data di pubblicazione aggiornata (aprile 2020), l’intero franchise è disponibile su NowTV.

ITV esegue regolarmente repliche dei film anche sulla TV terrestre nel Regno Unito.

Come mai Harry Potter potrebbe smettere di arrivare su Netflix a livello globale

Anche se alcune regioni ottengono Harry Potter, sospettiamo che smetterà lentamente di essere il caso nel prossimo decennio circa.

Questo perché WB sta andando in punta di piedi con Netflix con la propria piattaforma HBO Max. Man mano che si espande a livello globale, inizierà a riprendersi i diritti sulle sue licenze e smetterà di concederle in licenza a Netflix e Amazon Primes del mondo.

Ecco qua, la guida completa 2022 allo streaming Harry Potter su Netflix.