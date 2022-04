I film di Harry Potter sono su Netflix? Dove eseguire lo streaming

Harry Potter è su Netflix? Continua a leggere per scoprirlo!

Non è mai stato un momento così soddisfacente per essere un fan del franchise di Wizarding World e ci sono così tanti titoli eccezionali della proprietà di cui godere. Il prequel Animali fantastici i film stanno andando abbastanza bene con il pubblico, ma non c’è davvero alcun sostituto per i film originali basati sulla popolare serie di libri su un giovane mago e le sue spettacolari avventure.

Ogni film magico racconta una storia avventurosa di avvincenti colpi di scena che porta gli spettatori in un fantastico viaggio da brivido, con ogni iterazione che risuona molto bene con i fan di tutte le età. E non dovrebbe davvero sorprendere il fatto che le persone di tutto il mondo vorrebbero sapere dove possono assistere all’intera saga dall’inizio alla fine.

Senza dover lanciare incantesimi o utilizzare viaggi nel tempo di alcun tipo, ecco tutto ciò che i lealisti di Hogwarts devono sapere sullo stato di Mr. Potter su Netflix.

Quanti film di Harry Potter ci sono?

In tutto ci sono otto lungometraggi. Il primo titolo da rilasciare è stato Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001, seguito da Harry Potter e la Camera dei Segreti nel 2002, entrambi diretti da Cristoforo Colombo.

Il premio Oscar Alfonso Cuarón, responsabile di Romae Gravitàè stato il regista del terzo film della serie, Harry Potter e il prigioniero di Azkabanuscito nel 2004. Il vincitore del BAFTA Mike Newell ha diretto il quarto capitolo della serie di film intitolata Harry Potter e il Calice di Fuocouscito nel 2005.

Le ultime quattro caratteristiche, Harry Potter e l’Ordine della Fenice nel 2007, Harry Potter e il principe mezzo sangue nel 2009, Happy Potter e i Doni della Morte: Parte I nel 2010, e Parte 2 nel 2011, sono stati tutti diretti da David Yates. Inoltre, è stato anche regista dei tre prequel Animali fantastici film. Complessivamente, il mondo dei maghi è una delle serie di film con il maggior incasso di tutti i tempi.

I film di Harry Potter sono disponibili su Netflix?

La potenza dello streaming ha una miriade di titoli affascinanti del notevole genere fantasy pronti per lo streaming in questo momento. Ma non tutte le opzioni incantevoli della meravigliosa categoria del cinema occupano un posto nella scaletta dello streamer e, sfortunatamente, nessuna delle Harry Potter i film sono disponibili per lo streaming su Netflix.

Anche se non avere le storie più famose del mondo dei maghi pronte per essere godute è il tipo di cosa che farebbe male alle persone lo streamer. Ma dovrebbe essere noto che prima che venga utilizzata la magia oscura, le persone dovrebbero ricordare che Netflix ha molti altri sforzi estremamente divertenti che Harry Potter i fanatici vorranno vedere. Alcune di queste opzioni eccezionali includono La Vecchia Guardia, suora guerriera, Lega Arcana delle Leggende e Maledettosolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare i film di Harry Potter

Il Harry Potter i film sono disponibili su HBO Max. Inoltre, i film sono disponibili anche per gli abbonati premium di Peacock. Inoltre, le funzionalità fantasy del franchise di Wizarding World sono disponibili anche su piattaforme VOD come Vudu, Amazon Prime, Apple TV, Google Play e YouTube.

Assicurati di continuare a seguire Netflix Life per ulteriori aggiornamenti in merito Harry Potter, Animali fantasticie tutti gli altri fantastici contenuti in arrivo sul popolare streamer.