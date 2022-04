I film di Cheech e Chong sono su Netflix? (Dove guardare in streaming)

Nel mondo più sballato dei film, non c’è più un famoso duo amante dell’erba dei comici “altamente” apprezzati Cheech e Chong, alias Robert Cheech Marin e Tommy Chong. Avendo iniziato la loro carriera come cabarettisti all’inizio degli anni ’70, gli adorabili fan hanno abbellito il nostro schermo per decenni con scenette e film esilaranti.

Hanno recitato in più progetti insieme nel corso degli anni e hanno prodotto alcuni classici piuttosto grandiosi come il film del 1978 che ha dato inizio a tutto, In fumo. Se sei dell’umore giusto per un vero solletico allo stomaco e sei curioso di sapere se ci sono film di Cheech e Chong che puoi vedere su Netflix, allora sei nel posto giusto. Ma prima…

Quanti film di Cheech e Chong ci sono?

Se ci fosse una Hall of Fame per gli stoner, Cheech e Chong sarebbero i primi ad essere ammessi! Come accennato, l’esilarante duo ha recitato in più progetti negli ultimi decenni, e anche se In fumo è in gran parte considerato il loro migliore, secondo il nostro conteggio hanno un totale di altri otto film.

Ecco tutti i film di Cheech e Chong in ordine di uscita

In fumo (1978) Il prossimo film di Cheech e Chong (1980) Bei sogni (1981) Le cose sono difficili dappertutto (1982) ancora fumatore (1983) I Fratelli Corsi (1984) Esci dalla mia stanza (1985) Cheech & Chong: arrosto (2008) Il film d’animazione di Cheech & Chong (2013)

Riesci a guardare i film di Cheech e Chong su Netflix?

Sfortunatamente, mentre Netflix ha un’ampia scelta di film e programmi stoner disponibili nella sua libreria, lo streamer non ospita i film di Cheech e Chong negli Stati Uniti

Secondo The Streamable, coloro che desiderano guardare i film in streaming possono trovarne la maggior parte su Hulu o Amazon Prime.

Se stai ancora cercando un film a tema erba da guardare su Netflix, allora ti consigliamo di sederti e conoscere il nostro secondo duo preferito di fumatori di ganja, Harold e Kumar (interpretato da John Cho e Kai Penn). Attualmente, Netflix USA ha Un Natale molto Harold & Kumar (2011), con Harold e Kumar vanno al castello bianco secondo quanto riferito, è stato aggiunto alla biblioteca il 1 maggio. A seconda della tua posizione geografica, potresti anche trovarlo Harold e Kumar fuggono dalla baia di Guantanamo è anche disponibile.