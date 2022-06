I film dei Minions sono su Netflix? Dove vedere in streaming i film dei Minions

I film dei Minions continuano a fare impazzire il pubblico con ogni film di Illumination che esce, e non sorprende che le persone siano sempre ansiose di ridere delle buffonate di divisione di queste adorabili pedine dall’aspetto da twinkie di stravaganti malvagie. Inoltre, non sorprende in alcun modo sapere che i fan sono sempre desiderosi di rivivere i loro momenti preferiti dei Minions, e c’è molto da scegliere con tre Detestabile me film e due Minion spin-off, tra cui Minions: L’ascesa di Gru.

Con cinque film in lista e un sacco di ritorni al botteghino di cui vantarsi, è sicuro dire che i Minions non andranno da nessuna parte presto. Per coloro che desiderano guardare ogni avventura e ogni battuta sulle scoregge svolgersi sul loro piccolo schermo, ci sono alcune brutte notizie in arrivo per tutti coloro che si abbonano a Netflix.

Sfortunatamente, nessuno dei Minion titoli, incluso uno qualsiasi dei Detestabile me film, sono disponibili su Netflix al momento della stesura di questo post. Di seguito è riportato dove i fan possono trovare tutti i film divertenti che il franchise ha da offrire.

Dove trasmettere in streaming Cattivissimo me

Detestabile me è disponibile per lo streaming esclusivamente su Peacock per i membri con un abbonamento premium. Inoltre, il film che ha dato il via alla mania dei Minion è disponibile per il noleggio o l’acquisto sulle piattaforme VOD per Vudu, Apple TV, Google Play, YouTube e Amazon Prime.

Dove vedere in streaming Cattivissimo me 2

Cattivissimo Me 2 è disponibile per lo streaming esclusivamente su Peacock per i membri con un abbonamento premium. Inoltre, il sequel comico pieno zeppo di divertimento Minion è disponibile anche sulle piattaforme VOD Vudu e Apple TV.

Dove vedere in streaming Cattivissimo me 3

Cattivissimo me 3 non ha una casa su nessuno dei servizi di streaming e può essere trovato solo su piattaforme VOD. I fan possono trovare la terza funzione da noleggiare o acquistare su Google Play, Apple TV, Amazon Prime, Vudu e YouTube.

Dove vedere in streaming Minion

Minion è disponibile per lo streaming gratuito su Peacock. Inoltre, i fan possono acquistare o noleggiare il divertente spinoff su piattaforme VOD come YouTube, Vudu, Apple TV, Amazon Prime e Google Play.

Dove guardare Minions: L’ascesa di Gru

Minions: L’ascesa di Gru non è in streaming e può essere visto solo nelle sale a partire dal 1 luglio 2022. Il film dovrebbe essere trasmesso in streaming su Peacock entro quattro mesi dalla sua uscita nelle sale secondo i termini di un contratto di 18 mesi. Successivamente, il film arriverà su Netflix per 10 mesi prima di tornare allo streamer Peacock per gli ultimi quattro mesi del periodo di tempo concordato.