I fan teorizzano su “Spostare il trailer” da “Stranger Things” 4 Parte 2 Primo sguardo

Stranger Things 4 volume 1 ha lasciato il pubblico in un’atmosfera cupa mentre si chiedono costantemente cosa porterà il prossimo volume. Quindi, quando Netflix ha condiviso un assaggio di Cose più strane stagione 4 vol 2, i fan sono andati tutti a Sherlock Holmes, scavando possibili trame. E un’immagine fuori dal otto condivisi dallo streamer in particolare ha dato origine a una teoria interessante.

Un gateway portatile nella stagione 4 di Stranger Things, parte 2?

Poiché mancano poche settimane all’uscita del volume 2, gli spettatori sono ansiosi di saperne di più sullo spettacolo. Quindi, quando lo streamer ha rilasciato alcune prime immagini del volume in uscita, i fan non hanno perso tempo. Sono andati tutti in per sezionare ogni dettaglio. Mentre il manuale di Dungeons and Dragons ha ricevuto molta attenzione, una delle immagini ha dato origine a una teoria unica.

Pur notando l’uso manuale di D&D, un utente di Reddit si è concentrato sulla quinta immagine del gruppo. La suddetta immagine aveva Steve, Robin ed Eddie all’interno di un veicolo nell’area del sedile di guida. Il fan ha continuato a ipotizzare se il gruppo potesse spostare il trailer con il cancello al suo interno.

Molti fan erano contenti della possibilità di un gateway portatile e concordavano con l’utente StrangerWill.

Un altro fan ha notato che il trailer di Eddie non è del tipo guidabile ma del tipo che deve essere trainato.

Tuttavia, pochi fan non erano d’accordo con l’idea e hanno affermato che sembra impossibile per tutti quegli adolescenti spostare un enorme portale. Poiché richiederebbe forza fisica e attrezzature a cui potrebbero non avere accesso.

La discussione si è ulteriormente ramificata sulla fisica del cancello e se lo spostamento del furgone comporterà alcune modifiche al cancello o al capovolto. Bene, tutte queste domande troveranno risposta quando il volume 2 uscirà a luglio.

Cose più strane la stagione 4 parte 2 è stata programmata per l’uscita su Netflix Originals il 1 luglio 2022. Fino ad allora comprati una scatola di popcorn e prenota il tuo divano per gli orrori in arrivo di Papa’s Laboratory solo su Netflix.

