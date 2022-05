I fan temono che la stagione 8 di “Game of Thrones” piaccia al destino per “Stranger Things” 4 con un’attesa e una durata degli episodi simili

La posta in gioco è ai massimi livelli per Netflix con Cose più strane 4. Lo spettacolo ha avuto un’incredibile stagione precedente, in particolare la terza, che ha rotto Internet. Le persone non solo considerano la terza stagione la migliore Cose più strane stagione ma una grande stagione considerando tutti gli spettacoli. Quindi, naturalmente, i fan hanno innumerevoli aspettative dalla quarta stagione.

Tuttavia, con l’aspettativa arriva anche la delusione. E di recente, questa paura di essere deluso è cresciuta tra i fan al punto che ne stanno discutendo pesantemente online. Ma perché? Perché i fedeli fan dello show discutono improvvisamente della legittimità della qualità dello spettacolo che hanno amato per tutti questi anni? Scopriamolo.

Stranger Things 4 deluderà?

Ormai lo sappiamo tutti Cose più strane 4 sarà diverso dalle altre stagioni. Non solo diverso ma più grande di prima. Questa stagione ha il budget più alto rispetto ai tre precedenti e gli episodi più lunghi di sempre. Tuttavia, tutto questo assomiglia Game of Thrones stagione 8. Anch’esso ha avuto lunghi episodi con un ottimo budget.

Proprio come Cose più strane, Game of Thrones troppo ritardato. Gli stessi Duffer Brothers hanno chiamato la quarta stagione loro Game of Thrones stagione per consolidare ulteriormente le loro somiglianze.

Quindi queste somiglianze hanno preoccupato i fan. Hanno paura che se la stagione che aspettano, ormai da quasi tre anni, si trasformi in una delusione. La paura è così intensa che molti hanno iniziato a discuterne su Reddit.

Un utente dice, “Il Trono di Spade S8 è arrivato dopo un enorme ritardo e gli sceneggiatori ci hanno detto: “Non preoccuparti, certo che ci è voluto un’eternità per darti questa stagione, ma GUARDA QUANTO SONO GLI EPISODI! Ne varrà la pena! E poi si è scoperto che il motivo per cui gli episodi erano così lunghi era perché gli sceneggiatori erano incompetenti nel raccontare una storia ordinata e coerente”.

Mentre alcuni si stanno ancora riprendendo dall’ultima stagione di GOT, altri sperano nella stagione 4 di Cose più strane e dire, “Nelle recenti interviste a ST4, c’è un’autentica eccitazione che sporge sia dagli attori che dagli intervistati a cui sono stati mostrati gli episodi. Inoltre, le prime reazioni al primo episodio sono state estremamente positive”.

Bisognerà aspettare fino al 27 maggio per scoprire se le cose hanno preso una svolta nel bene o nel male. Cosa ne pensi? Queste somiglianze ti danno problemi prima dell’uscita della stagione 4 di Stranger Things?

