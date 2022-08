I fan suggeriscono strani poteri unici che vorrebbero vedere in “The Umbrella Academy”

La Umbrella Academy si è ritagliata un posto separato da tutti gli altri spettacoli e film di supereroi. Ha il cuore di seguire un gruppo di fratelli di supereroi che stanno combattendo problemi di papà mentre cercano di evitare il giorno del giudizio. Non fraintenderci, hanno poteri davvero fantastici, ma non puoi negare che anche i loro poteri sono un po’ strani. Che succede con i poteri di evocazione di Eldritch di Ben?!

I creatori hanno anche fatto un ottimo lavoro nel sovvertire le nostre aspettative. Ad esempio, Viktor ha la capacità di manipolare le onde sonore e può persino usare il suono del suo battito cardiaco per causare distruzione! Quasi tutti gli altri fratelli hanno i loro poteri unici che consentono loro di creare vantaggi narrativi per se stessi. Tuttavia, i Redditor hanno ancora alcuni suggerimenti per abilità mai viste prima.

I redattori suggeriscono superpoteri unici che sono più strani di quelli che hai visto finora su The Umbrella Academy

Un Redditor vuole vedere un supereroe con il potere di manipolare oggetti animati. Aveva anche altri due suggerimenti: il potere della manifestazione e il controllo completo del proprio corpo e della propria mente.

Dal momento che Klaus ha abilità psichiche e le abbiamo viste ottenere un aggiornamento ogni stagione, forse Klaus può sviluppare il potere della manifestazione. Ha già la capacità di portare i morti e resuscitare i morti! Ben della linea temporale originale era un fantasma e una volta è entrato nel subconscio di Viktor nella stagione 2. Anche se non è lo stesso di entrare nel proprio corpo e controllarlo completamente, ci si avvicina comunque.

Un altro vuole vedere il potere di rilascio delle stringhe nello show. Questo ci ricorda Ben e il suo potere di sparare mostri simili a polpi da un portale nel suo corpo per attaccare i suoi nemici.

Il suggerimento di AksGovertale sui poteri dell’Aspetto Antimemetico sarebbe un’aggiunta davvero interessante allo spettacolo.

Non pensiamo che la manipolazione plastica e i poteri 4D siano mai stati fatti prima!

Reginald Hargreeves verrebbe per chiunque abbia il potere di manipolare la fortuna!

Steve Blackman dovrebbe davvero prestare un po’ di attenzione a questi suggerimenti! Nel frattempo, dovresti trasmettere in streaming la stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli qui. Finisce con un altro cliffhanger!

