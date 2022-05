I fan sono rimasti entusiasti nel vedere Gwendoline Christie nei panni della femminile Lucifer Morningstar in Sandman di Netflix: “Voglio che questo angelo della morte venga e…”

Anni di attesa per un Il Le serie live-action di Sandman hanno finalmente dato i loro frutti. Lo streamer ha rivelato le prime immagini e filmati di Lucifero ed è una bellezza. Invece di Tim Ellis, Gwendoline Christie (Star Wars, Il Trono di Spade) interpreta Satana nel live-action di Netflix. Una donna Lucifero ha respinto i fan e non ne hanno mai abbastanza di lei. Beh, non c’è da stupirsi che Gaiman non volesse creare lo spettacolo in fretta. Per uno spettacolo che approfondisce tutti gli elementi fantastici dell’universo DC, è giusto che i creatori si prendano il loro tempo per rendere giustizia alla serie.

Primo sguardo a Lucifer su Sandman di Gwendoline Christie

Diamo un’occhiata a dovere Il L’elusivo personaggio di Sandman, Lucifer Morningstar, per la prima volta nel trailer di Netflix Geeked. Anche se appare per pochi secondi, le sue ali e i bracieri fiammeggianti cattureranno la tua attenzione. Sembra che stia presiedendo il suo Regno all’Inferno, dove Dream o Morpheus le fanno visita. Nella scena successiva, la vediamo avvicinarsi a Dream e chiedergli: “Stai bene?” Se lo spettacolo è fedele ai fumetti, allora è la scena in cui Dream ha visitato il regno di Lucifero per riportare indietro il suo elmo. È uno dei suoi manufatti mancanti.

In un altro aggiornamento di Twitter, vediamo Lucifer in un completo completamente nero. La luce brilla su di lei facendo apparire i suoi capelli biondi ancora più in contrasto con il suo vestito nero. L’acconciatura tipo pittura rinascimentale sottolinea che è un essere antico.

Sei venuto per unire le forze? pic.twitter.com/hwGj9l8UnX — The Sandman (@Netflix_Sandman) 16 maggio 2022

La reazione dei fan alla femmina Satana

Perché Gwendoline Christie è stata scelta per interpretare Lucifer Morningstar?

È interessante notare che Netflix porta anche uno spin-off di Sandman, Lucifer. Tom Ellis interpreta il personaggio principale nello spettacolo. Lucifero ha caratteristiche maschili sia negli spettacoli che nei fumetti. Sebbene i due spettacoli condividano una connessione, c’è un problema di diritti. Inoltre Lucifer si concentra meno sull’aspetto mitologico della serie ed è più uno spettacolo procedurale del crimine. Inoltre, invece di “adattare” la versione Lucifer a Il Sandman, era meglio scegliere un nuovo volto, Gwendoline Christie.

La Netflix Geeked Week inizia il 6 giugno.

