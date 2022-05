I fan sono ossessionati dai loro personaggi preferiti di Cillian Murphy nel 46° compleanno dell’attore Genius, Tommy Shelby Rules

Di tutti gli attori e le celebrità che oggi abbelliscono le nostre vite, ce ne sono alcuni che sono amati all’unanimità letteralmente da tutti. Dal suo ruolo di Il dottor Jonathan Crane nella trilogia del Cavaliere Oscuro a suonare a soldato dentro Dunkerque, Cillian Murphy è senza dubbio uno dei più grandi attori di questa generazione. Quindi, le persone non mancano mai di celebrare lui e il suo lavoro in qualsiasi momento. E il suo compleanno è stato davvero il momento migliore per lodarlo.

E con il suo più grande progetto mai concluso su Netflix, è stata una cosa bellissima vedere così tanti elogi per Tommy Shelby dai fan. Tuttavia, i fan non si sono persi anche tutti gli altri personaggi memorabili che l’attore ha dato vita. Ecco come è arrivato il fandom di Twitter alla festa di compleanno di Cillian Murphy!

I fan sono ossessionati da Cillian Murphy mentre l’attore festeggia il suo 46° compleanno

Non c’è dubbio che Cillian sia uno dei migliori attori che abbiamo la fortuna di vedere in carne ed ossa. Uno dei fan ha twittato: “oggi è il 46° compleanno del talentuoso Cillian Murphy, uno dei migliori attori della sua generazione e che merita più riconoscimenti per il suo incredibile lavoro nel cinema e in televisione“. E onestamente non potremmo essere più d’accordo con loro.

hoy cumple 46 años el talentosísimo cillian murphy, uno de los mejores Actores de su generación y que merece más reconocimiento por su increíble trabajo en el cine y la televisión pic.twitter.com/pKHNJu7XJl — vito kenobi (@peakymorrison) 25 maggio 2022

Mentre ognuno dei suoi personaggi è fantastico come possono essere, ce n’è uno che ora è diventato sinonimo di lui. Cillian Murphy è in realtà Tommy Shelby per molte persone ora. E questo è abbastanza evidente quando la maggior parte degli auguri di compleanno su Internet sono in qualche modo caratterizzati da un’immagine del personaggio.

Dai un’occhiata ad alcuni di loro proprio qui:

buon compleanno cillian murphy, il mio essere umano preferito pic.twitter.com/bZQ0ygSYNC — bea || giorno cilliano! (@cilliarc) 24 maggio 2022

Quest’uomo e la sua classe di recitazione! Leggendario. Buon compleanno Cillian Murphy! pic.twitter.com/A0CQ7iSdne — Aman Sharma (@catch_aman) 25 maggio 2022

Buon compleanno al nostro grande Thomas Shelby, Cillian Murphy. pic.twitter.com/D8CUbo60Fo — ᴴ (@hiddlouistan) 25 maggio 2022

I fan potranno presto intravedere Tommy Shelby, però. Mentre Netflix si prepara per l’ultima stagione di Peaky Blinders, che porterà caos e solo caos! Inoltre, Murphy è anche la star principale nel film in uscita di Christopher Nolan Oppenheimer.

