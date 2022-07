“A volte, morto è meglio.”

Questa citazione iconica di Stephen King Cimitero per animali domestici vale la pena considerare quanto sia monumentale l’influenza dell’autore su Stranger Things, la serie horror di fantascienza dei Duffer Brothers.

Riportare i personaggi dalla tomba può senza dubbio sminuire uno spettacolo, abbassando la posta in gioco e diminuendo l’impatto delle future morti dei personaggi.

Tuttavia, i fan di Eddie Munson potrebbero non essere d’accordo quando si tratta del nuovo arrivato della stagione 4 di Joseph Quinn. Il metallaro ha rubato la scena a molti nelle ultime puntate e alcuni semplicemente non sono pronti a credere che se ne sia andato per sempre.

A volte, morto non lo è meglio. Eddie è davvero morto in Stranger Things? Questa è la domanda nella mente di molti quando il rifiuto inizia a stabilirsi.

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI

I fan sono convinti che Eddie non sia davvero morto in Stranger Things

Il finale della stagione 4 di Stranger Things avrà ridotto in lacrime milioni di persone e un momento, in particolare, si distingue come un vero strappalacrime.

In Upside Down, Eddie si sacrifica attirando i pipistrelli mortali lontano dagli altri. Tuttavia, non prima di aver pronunciato un iconico saluto, suonando Master of Puppets dei Metallica alla chitarra in cima a un trailer.

Il momento è destinato a diventare uno dei momenti più belli dello show, anche se ha avuto un prezzo. Vediamo l’ultima volta Eddie mentre Dustin piange il suo amico, assistendo all’ultimo respiro del metallaro.

Dustin in seguito dice alla sua famiglia che era lì quando Eddie è morto e che è uscito come un eroe; Eddie non ha mai smesso di essere Eddie, annuncia.

Nonostante ciò, alcuni fan non ci credono, sostenendo che è vivo e tornerà nella quinta stagione. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #EDDIEMUNSON , dopo essere stato lasciato a Upside Down e mangiato dai pipistrelli demo, viene trasformato in Kas, il personaggio metà umano e metà vampiro di Dungeons & Dragons. La teoria è interessante perché è Kas che uccide Vecna ​​alla fine di D&D#StrangerThings4 pic.twitter.com/rqqH1F1FM6 — Danny Pyle (@FrankPyle12) 5 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro UHM e se Eddie fosse ancora vivo a testa in giù visto che a testa in giù sembra essere congelato nel tempo???? #Cose Strane — La fede sta rivedendo (@f_wsche) 5 luglio 2022