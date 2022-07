I fan si stanno chiedendo cosa sia successo a Enzo in Stranger Things 4

ok ma cosa è successo a dmitri? ci hanno dato un po’ di retroscena solo per dimenticarcene cinque minuti dopo. #Cose Strane

Colmare le lacune con le teorie

Valutando il finale, Hopper e Joyce si sono finalmente riuniti con tutti nella cabina e viene rivelato che sono stati trasportati a casa dall’agente Stinson.

Dmitri è essenzialmente il responsabile della riunione, poiché sono stati lui e Yuri a salvare la coppia in elicottero prima di contattare l’agente che è venuto in loro aiuto. Eppure, Murray, Yuri e Dmitri sono lì durante il momento calmo ed emotivo.

Non è mai stato affrontato esplicitamente quello che è successo a loro tre, lasciando il pubblico a usare la propria immaginazione.

È possibile che si sia allontanato dal gruppo per andare a trovare suo figlio, a cui è stato accennato per tutta la stagione. Tuttavia, è importante affrontare il fatto che questa non è l’ultima stagione e la popolarità del personaggio probabilmente incoraggerà gli sceneggiatori a inserirlo nella prossima stagione.

Seguendo questo approccio, prevediamo che non fosse nella sequenza alla cabina nonostante fosse rimasto vicino al gruppo ad Hawkins. Dopotutto, Screenrant riferisce che Murray ha scherzato con Dmitri per unirsi a loro in Indiana, aiutando contro qualsiasi ulteriore minaccia che Hawkins incombe.

Se il finale rivela qualcosa, è che la città deve affrontare la sua più grande minaccia nella stagione 5. A proposito…

Stranger Things è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, i Duffer Brothers hanno confermato che Stranger Things tornerà per una quinta e ultima stagione.

Quindi, ha più senso che il destino di alcuni personaggi, incluso Dmitri, sia rimasto irrisolto, poiché c’è più storia da raccontare prima che la conclusione definitiva raggiunga il pubblico.

Una data di uscita deve ancora essere annunciata.

