I fan si sono chiesti se Eleven avesse creato il Sottosopra in Stranger Things

La nuova stagione di Cose più strane è finalmente qui, ma i fan si chiedono se Eleven sia stato colui che ha creato Upside Down.

Sia Millie-Bobby Brown che i Duffer Brothers hanno promesso che la stagione 4 avrebbe dato ai fan molte risposte a molte domande, ma da quando è uscita il 27 maggio ha lasciato molti spettatori con una domanda molto simile: Eleven ha creato Upside Down?

ATTENZIONE – SPOILER AVANTI

Svelata l’identità di Vecna

Per scomporlo, la creatura di questa stagione è Vecna, una creatura terrificante da cui sembra prendere ispirazione Incubo su Elm Street Freddy Krueger e È Pennywise mentre prende di mira i giovani di Hawkins e li uccide mentre sono in una trance simile al sonno.

La vera identità di Vecna ​​viene rivelata nell’episodio 7, quando si scopre che Vecna ​​era in realtà il figlio di Victor Creel, Henry. La moglie e la figlia di Creel furono assassinate negli anni ’50 e suo figlio cadde in coma al momento dell’attacco e in seguito morì, secondo Creel quando parla con Nancy e Robin.

COSE STRANE. Vecna ​​in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Tuttavia, si scopre che Henry non è caduto in coma perché è stato attaccato ma perché ha poteri simili a Undici e agli altri bambini dotati rubati da Brenner, ed è stato lui ad uccidere sua sorella e sua madre e a far imprigionare suo padre. .

Kedibone | Rimorchio ufficiale | Netflix

Creel fu portato a credere che suo figlio fosse morto quando in verità fu preso da Brenner e divenne il “Numero Uno”. “Numero uno” viene menzionato durante le visioni di Undici con Brenner mentre cerca di riguadagnare i suoi poteri e le viene rivelato dal custode con cui parla. Si scopre quindi che il custode non è altro che il “Numero Uno” e che aveva parlato con Undici per convincerla a unirsi a lui.

Quando lei ha rifiutato, si è scagliato contro, uccidendo tutti gli altri bambini e alcuni membri del personale. Quindi Undici usa i suoi poteri per disintegrare “Uno” attraverso il muro – come ha fatto con il Demogorgone nella prima stagione quando lo ha mandato a Sottosopra – e quando è stato spinto attraverso il suo corpo è stato carbonizzato dai fulmini ed è diventato il Vecna siamo tutti terrorizzati da oggi.

El ha creato il Sottosopra?

Tuttavia, quando Eleven apre il cancello del Sottosopra per inviare “Uno”/Vecna ​​attraverso di esso, le persone si chiedono se El sia stata effettivamente quella che ha creato l’altro mondo quel giorno, o semplicemente ha semplicemente aperto la porta ad esso.

I fan si sono rivolti a Twitter per chiedere proprio questo, con molti che affermano che gli ultimi due episodi che usciranno a luglio devono rispondere a tutto.

Impossibile caricare questo contenuto aspetta, quindi undici ha creato il capovolto o ha semplicemente aperto un cancello e ha inviato 001 lì dentro??!? — st spoilers (@nqtewyns) 28 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto L’undici ha creato il capovolto per bloccare il numero uno, o il capovolto esisteva già — YesntIsOk (@IsYesnt) 27 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto questo è quello che mi chiedo come se undici ha creato il capovolto ??? perché se è stata una dimensione per sempre… allora perché è rimasta attaccata a quando la volontà è scomparsa? e gli undici hanno creato il cancello proprio prima che scomparisse? — ha disegnato (@mythraswift) il 28 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto undici ha creato il capovolto?? pensavo di sì ma qualcuno ha detto che non avevo bisogno di spiegazioni #StrangerThings4 — fleur (@v4mpfleur) 28 maggio 2022

In altre notizie, chi interpreta Esther Rose McGregor in Obi-Wan Kenobi?