I fan si sono arrabbiati mentre Netflix porta “Come costruire una stanza del sesso” invece dei loro programmi preferiti

Hai sentito una nuova Cinquanta sfumature è in arrivo su Netflix? Bene, Netflix è famoso per aver lanciato una gamma di contenuti dinamici sulla piattaforma. E stanno arrivando con una serie sensazionale intitolata “Come costruire una stanza del sesso” con Melanie Rose. Con il primo assaggio del video, abbiamo l’idea che progetterà stanze del sesso per le coppie. Tuttavia, i fan sembrano trovare sgradevole questa idea unica. Perché sommare cose nuove su Netflix porta a un’estensione nell’uscita di altri programmi amati. Mentre i fan aspettano con impazienza le nuove stagioni e investono costantemente le loro menti in spettacoli speculativi.

How To Build a Sex Room ha portato una vera rivoluzione nel cuore del pubblico

L’account ufficiale di Netflix ha recentemente pubblicato il primo sguardo di Come costruire una stanza del sesso su Twitter. Con la data di uscita dell’8 luglio 2022, il video ha svelato l’idea principale dello spettacolo. Melanie Rose, che progetta case da 15 anni, ha ricevuto una richiesta unica da una coppia. Che vogliono una stanza speciale nella loro casa che possa portare un po’ di passione nella loro vita amorosa. Così l’artista ha deciso di realizzare la fantasia dei suoi clienti progettando stanze del sesso nelle loro case. Inoltre, Rose dice che desidera trasformare questa cosa erotica in qualcosa di elegante. Perché la maggior parte delle persone interpreta questo termine come sporco e disgustoso.

Mentre i fan sembrano sentirsi fuori di testa da questa clip perché Netflix sta sprecando il loro tempo con idee così vane. Abbiamo visto la casella dei commenti traboccante di meme esilaranti e domande importanti poste dai fan. La maggior parte dei fan di Netflix vuole vedere nuovi capitoli dei loro drammi preferiti invece di questo amore fantasy.

Passiamo alla sezione dove scopri le opinioni dei fan di Twitter

Mi dispiace, come è meglio di #SaveProdigalSon #ProdigalSon pic.twitter.com/j4TQoVy2dR — Allison (@MyAllielove) 23 giugno 2022

Un fan sembrava davvero infastidito dal modo in cui Netflix poteva ignorare gli spettacoli come Mindhunter e Senso 8 per lanciare questa serie. Mettono anche in dubbio il crollo che Netflix sta attualmente affrontando.

Mindhunter e Sense8 cancellati. Il prezzo delle azioni è crollato come un sacco di sassi. Ma tanti soldi per questo. Va bene allora. — Popate (@PopateTweets) 23 giugno 2022

Mentre un altro fan ha preso in giro la serie ipotizzando che questa cosa porterà il destino su Netflix.

HBO Max guarda il crollo di Netflix: pic.twitter.com/HX3i2xtgUW — Red Hood (@Red_Hood1389382) 23 giugno 2022

D’altra parte, un fan ha portato questo meme esilarante dicendo che Netflix dovrà rispondere direttamente a Dio ora.

pic.twitter.com/4iRqeSokEe — bidello in giacca e cravatta (@SuitJanitor) 23 giugno 2022

Altri due fan hanno chiesto che venisse fuori uno spettacolo diverso invece di Come creare una stanza del sesso.

Non possiamo invece ottenere la stagione 4 di Santa Clarita Diet? — Seamus Richard (@SeamusRichard) 23 giugno 2022

Rilascerete tutti questo, ma non un’altra stagione di Grand Army? Va bene….. pic.twitter.com/6fuNww8bfr — Arianna (@NoAirAri) 23 giugno 2022

E questi eventi di commento sono finiti quando le persone si sono poste la seria domanda che i contenuti irrilevanti sono il motivo per cui i fan stanno lasciando Netflix.

Ti chiedi perché le persone stanno lasciando la tua piattaforma. — Travis (@itrav35) 23 giugno 2022

C’è ancora tempo per eliminare completamente questo spettacolo e non pubblicarlo mai — Armani Gracia (@armanigracia) 23 giugno 2022

Infine, chiudiamo qui la nostra scatola di speculazioni e chiediamo ai nostri spettatori di lasciar cadere le loro opinioni sullo spettacolo. Giù nella casella dei commenti! Fino ad allora tieniti in contatto e continua a guardare Netflix!

