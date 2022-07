I fan si rifiutano di innamorarsi di tutto il tropo di Steve-Nancy, poiché credono che Jonathan e Nancy abbiano ancora più chimica di chiunque altro

Nessuno spettacolo può soddisfare il pubblico in ogni aspetto. Ma se deve esserci uno spettacolo che si è avvicinato all’essere perfetto, deve esserlo Cose più strane. L’attuale quarta stagione in particolare non ha avuto alcun difetto. Tuttavia, c’è stato un punto di disaccordo da parte dei fan. A molti non è piaciuto Nancy Wheeler iniziato a essere spedito con Steve Harrington.

E ora, dopo la conclusione della quarta stagione, i fan lo stanno ricordando Jancy è ancora la relazione più forte nello show. Vediamo cosa dicono i fan di Nancy Wheeler e Jonathan Byers.

I fan sostengono Jonathan invece di Steve Harrington

Le relazioni erano una parte fondamentale di Cose più strane 4. Mike ed El, Hopper e Joycee specialmente Luca e Max, quest’anno c’erano una dozzina di relazioni in corso. Tuttavia, una coppia preferita dai fan è rimasta separata l’una dall’altra per la maggior parte della quarta stagione. Era Jancy, alias la coppia di Jonathan e Nancy.

Jonathan era con Mike e Will. Invece Nancy era con Steve, Robine il Testa di metallo Eddie Munson. La prolungata vicinanza di Steve e Nancy in questa stagione ha portato a una teoria popolare secondo cui potrebbero riaccendersi dopo essersi separati nella seconda stagione dello show.

Ma i fan di Jancy non sono contenti. Da allora molti hanno iniziato a mostrare il loro amore e supporto per Jonathan e Nancy affermando che hanno più chimica di tutte le altre coppie nonostante il loro tempo di visualizzazione limitato nella stagione in corso.

I fan hanno espresso il loro sostegno su Twitter con grande entusiasmo. Alcuni dei tweet lo sono.

jancy ha superato le vendite con il loro tempo di utilizzo di 2 minuti. pic.twitter.com/QygrPwVTBL — amy. (@gregsnders) 3 luglio 2022

non il furto di stancy… nessuno li vuole, quella nave è morta da stagioni. comunque jancy supremazia! pic.twitter.com/X5TsS61yAp — maisie (@nancyswheeIer) 3 luglio 2022

No ragazzi non capite che sono assolutamente tutto per me #jancy il mio endgame li amo così tanto pic.twitter.com/teUIlMcJVw — jo (@4bylers) 3 luglio 2022

È COSA LORO SONO IL MIO FINE #StrangerThings #jancy pic.twitter.com/vDp9zSyje6 — (@rraduga_) 1 luglio 2022

la reunion jancy è cinema poetico #strangerthings #strangerthings4 pic.twitter.com/bfk1M25EVG — maisie (@nancyswheeIer) 2 luglio 2022

Quando hanno iniziato a frequentarsi Nacy e Jonathan?

Dopo la rottura di Nancy nella seconda stagione, ha iniziato a passare del tempo con Jonathan. Tuttavia, il duo non ha ufficialmente iniziato a frequentarsi fino al terza stagione dello spettacolo. Ma da allora sono andati forte.

Infatti, Natalia Dyer e Charlie Heaton, che interpretano rispettivamente Nancy e Jonathan, si frequentano anche nella vita reale.

Quando furono avvistati insieme al Aeroporto Internazionale di Los Angeles seguendo il Golden Globe nel 2017, hanno alimentato le voci sugli appuntamenti. Sono stati fotografati mentre si tengono per mano a Parigi. La coppia ormai si frequenta da quasi cinque anni ormai.

Cosa pensate accadrà a Jancy? Nancy inizierà a frequentare Steve Harrington nell’ultima stagione dello show o no? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

