I fan ricordano i precedenti ruoli di cattivo ragazzo e oscuro di Chris Evans come il trailer di “The Grey Man”: “”aveva una banana sul sedere”

C’è qualcosa nei cattivi che ci attrae sempre verso di loro. Sono orribili, spaventosi e hanno una bussola morale compromessa, e anche in questo caso, sembra che non li dimentichiamo mai. La capacità dei cattivi di lasciare un impatto sulle nostre menti è intrigante e spaventosa allo stesso tempo. E forse questo è il motivo, anche dopo aver interpretato Captain America sullo schermo per così tanto tempo, sono i ruoli da cattivo di Chris Evans che anche oggi sembrano freschi. Volentieri, vedremo Evans toccare ancora una volta il lato oscuro nel suo prossimo thriller Netflix L’uomo grigioe i fan non possono fare a meno di rivisitare i tempi in cui interpretava ruoli più oscuri.

Dato che il trailer dei fratelli Russo e di “The Grey Man” di Netflix è uscito ieri, Internet è stato tutt’altro che calmo al riguardo. Mentre molti lodano l’azione e la narrazione che ci aspettano, alcuni hanno viaggiato indietro nel tempo. Alcuni fan hanno fatto una passeggiata nella memoria, ricordando i precedenti ruoli da cattivo e oscuri di Chris Evans. Vediamo di cosa hanno parlato tutti.

Chris Evans e ruoli oscuri: una storia d’amore buona quasi quanto quella di Twilight

“Sono contento che Chris Evans non venga stereotipato nei ruoli da “bravo ragazzo”.Un fan ha scritto, proprio sotto il trailer di Netflix Original. E questo è davvero vero per molti personaggi che l’attore MCU ha interpretato nel corso della sua carriera. Anche il precedente supereroe che interpretava, “Torcia umana” nei film Fantastici Quattro, non era esattamente il supereroe ideale. Ha degli angoli maliziosi. “Ricordo che il suo ruolo di Torcia Umana in F4 era un po’ stronzo”, ha scritto lo stesso fan per giustificarlo.

Nel 2010, Evans ha interpretato Lucas Lee in Scott Pilgrim vs. the World. Un malvagio attore di Hollywood e uno skateboarder, uno dei sette malvagi ex dell’interesse amoroso del personaggio principale. Ed Evans ha interpretato magnificamente il ruolo. Poi di nuovo, dentro Non un altro film per adolescenti, una parodia, Evans ha interpretato il ruolo del fusto del liceo e della star del football. Anche se è stato sicuramente divertente vederlo avere quella “banana sul sedere”, ci ha anche mostrato la versatilità dell’attore.

I fan hanno anche ricordato i suoi ruoli in Perdenti (2010) e L’uomo di ghiaccio (2012). Facci sapere qual è il tuo ruolo da cattivo preferito interpretato da Chris Evans nei commenti qui sotto.

The Grey Man sarà disponibile per lo streaming su Netflix 15 luglio 2022.

