I fan prevedono la possibilità più orribile per Steve di Joe Keery nel volume della stagione di Stranger Things e tutto dipende dai suoi capelli

Se c’è un personaggio che, nonostante la sua prima apparizione un po’ odiata, ha fatto innamorare rapidamente il pubblico di lui deve esserlo Steve Harrington. Steve Harrington non era il personaggio più amato nella prima stagione dello show. Tuttavia, Joe Keyerattraverso la sua interpretazione di Steve, ha rapidamente conquistato un posto nel cuore di tutti grazie alla sua natura affascinante e premurosa.

Ma soprattutto, l’acconciatura di Joe è la parte più iconica e apprezzata del suo personaggio. Ma perché i fan hanno improvvisamente paura per il re delle babysitter, e come è legato ai suoi capelli?

Se vuoi scoprirlo, continua a leggere.

L’acconciatura cambiata di Joe Keery fa temere ai fan il destino di Steve

Dalla prima stagione dello show, i Duffer Brothers non hanno mai avuto paura di farlo versare sangue e uccidere i personaggi. E non stiamo parlando solo di personaggi secondari come Barbara ma i grandi protagonisti e gli antagonisti piacciono Bob Newby e Billy Hargrove.

Quindi ora che i fan temono che il prossimo personaggio principale che potrebbe perdere la vita potrebbe essere Steve Harrington, non hanno torto del tutto nel farlo. E solidificare la loro paura è stato di Joe Keyy nuovo taglio di capelli.

Tutti gli amanti dello spettacolo sanno che i capelli iconici di Steve Harrington sono stati esattamente lo stesso dalla prima stagione.

Quindi, quando in un nuovo video di riepilogo per Cose più strane 4, Joe è stato visto con i capelli corti, i fan sono stati immediatamente informati su cosa potesse significare per la vita dei suoi personaggi.

Molti pensano che ora che Steve si è tagliato i capelli, verrà ucciso nelle prossime stagioni dello spettacolo. Hanno anche menzionato che Joe non aveva una politica di taglio di capelli mentre interpretava Steve. Quindi deve assolutamente significare che non starà più girando per lo spettacolo.

Alcuni dei tweet che ritraggono il panico delle persone lo sono.

Joe Keery si è tagliato i capelli e questo, vostro onore, è il motivo principale per cui credo che Steven Harrington morirà. Mi dispiace. — artista senza fine (@imauselessarti1) 21 giugno 2022

Sai perché penso che Steve Harrington morirà la prossima stagione? È perché Joe Keery finalmente si è tagliato i capelli… il che significa… il contratto per non toccarsi i capelli è scaduto — tara (@heytarskiii) 25 giugno 2022

Mia sorella ha fatto notare che Joe Keery si è tagliato i capelli, sai cosa significa… — Carla @ 2 giorni !!! (@_Ackerbomb_) 28 giugno 2022

#StrangerThings4Joe keery si è tagliato i capelli, aveva un contratto per non tagliarsi i capelli. Steve muore nel volume 2 ora che lo abbiamo visto con i capelli corti? — craig (@crazyhorse1970) 21 giugno 2022

Dal momento che il cast della serie ha avvertito i fan che ci saranno alcune morti nel finale dello show, le persone sono sicuramente preoccupate per Steve. Ma dovremo aspettare e vedere cosa succede quando Cose più strane 4 volume 2 esce questo venerdì.

Che cosa ne pensate? I fan hanno ragione e la vita di Steve è in pericolo? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

