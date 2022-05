I fan prevedono come sarebbero i canali YouTube dei personaggi di Stranger Things

Uno spettacolo non è niente senza i suoi fan. E per fortuna, per destino, Cose più strane ha una delle più grandi basi di fan in tutto il mondo. Non solo guardano lo spettacolo più volte, ma ne parlano attivamente e fanno teorie e previsioni. Netflix lo sa molto bene e più che spesso cercano di includere i fan nei dibattiti o nelle discussioni lanciando loro domande popolari.

Tuttavia, questa volta Youtube ha postato una domanda su Twitter che ha creato una valanga di fan. Risposte e risposte sono arrivate da tutto il mondo. Perché non diamo un’occhiata ad alcuni di loro?

E se i personaggi di Stranger Things avessero un account Youtube

Come la quarta stagione di Cose più strane si avvicina rapidamente, l’enorme fanbase dello show è ora di nuovo attiva. Stanno costantemente facendo previsioni e teorie sulla nuova stagione. Stanno anche navigando in Internet alla ricerca di qualsiasi piccolo indizio che potrebbero aver perso per il materiale promozionale come teaser, personaggi, poster e trailer. E sono davvero bravi a farlo.

In mezzo a tutto questo, Youtube ha pubblicato una domanda sul proprio account Twitter che è diventata molto popolare. La domanda è

se i personaggi di @stranger_things avessero dei canali, chi realizzerebbe i video migliori? — YouTube (@YouTube) 5 maggio 2022

Una delle cose più belle dello show di supereroi di successo è che è ambientato negli anni ’80. Molte persone fin dal primo giorno si sono innamorate dell’ambientazione horror Cose più strane consegnato. Ma significa anche che non ha app di social media attuali. Nessun social media significa niente sms, niente post, ecc.

Ma ci si chiede cosa farà la nostra banda preferita di Hawkins in questo giorno ed età. Quindi, naturalmente, molte persone hanno risposto alla domanda di cui sopra, con il nostro preferito di Forest || 20.

Secondo l’utente, se i personaggi di Stranger Things avessero un account YouTube, lo userebbero ampiamente dal vivo.

Mike lo farebbe esperimenti sociali. Will farebbe dnd video, Lucas farebbe i 10 migliori videoe Dustin farebbe gadget di prova. Max farebbe video di gioco. El farebbe vlog quotidiani; Hopper farebbe consigli per far crescere il tuo canalee Joyce lo farebbe “come” video.

Cosa pensi che farebbero i personaggi con altri account di social media? Fateci sapere nei commenti.

