I fan presentano Jamie Campbell Bower come il perfetto cattivo di Batman a Matt Reeves

Abbiamo troppi supereroi da celebrare ma troppo pochi cattivi che lasciano il segno. E anche raro che un cattivo eclissi gli eroi, un raro esempio è The Joker dell’universo di Batman. Spesso è il casting che gioca un ruolo importante. Un attore che non si adatta al conto rovinerà semplicemente il personaggio. Anni dopo Il jolly ha onorato i grandi schermi, Jamie Campbell Bower è arrivato nei panni di Vecna ​​per stordire il ruolo del cattivo maniaco del Sottosopra in Stranger Things. Ora i fan lo stanno proponendo a Matt Reeves per il ruolo di Spaventapasseri in The Batman 2.

I fan vogliono vedere Jamie Campbell Bower interpretare lo Spaventapasseri in Batman 2

Dopo che Christian Bale si è tolto il mantello per sempre, Robert Pattinson è stato scelto per ricoprire il ruolo ancora una volta. Matt Reeves ha preso il ruolo di Nolan e The Batman si è rivelato uno dei film con il maggior incasso nel 2022. Ora, dal momento che un sequel è già in lavorazione, i fan non vedono l’ora di vedere il prossimo cattivo che minaccia Gotham. E hanno già iniziato a nominare i loro preferiti, tra cui Jamie Campbell Bower di Stranger Things.

Matt Reeves abbiamo il tuo Spaventapasseri qui per The Batman 2 pic.twitter.com/mUTItcO0x3 — BLURAYANGEL (@blurayangel) 12 luglio 2022

Nah, questa è una buona scelta, questa o anche una versione di zsaz — JuicyTitan (@JuicyTitan02) 12 luglio 2022

La sua performance stellare nella serie come Vecna/001/Henry sfrenato nel disperato tentativo di bilanciare la società ha convinto i fan che se la caverà benissimo come Spaventapasseri. Cillian Murphy ha già interpretato il ruolo in Batman Begins di Christopher Nolan.

Alcuni altri pensano anche che sarebbe un buon Joker e persino Victor Zsasz.

Mi dà le vibrazioni di Victor Zsasz più di Spaventapasseri IMO. Ha un linguaggio pacato con un linguaggio del corpo / manierismi gentili ma così fuori controllo con un’atmosfera inquietante. pic.twitter.com/qyFwX6NpSa — Spic Flair (@yunghugheffner) 12 luglio 2022

Sarebbe adorabile anche come Joker. La sua gamma è pazzesca….. pic.twitter.com/DTdzjrLhGs — Shaganil (@imnotalivewhat) 12 luglio 2022

Certo, sarebbe anche un killer Mr.Freeze o Mad Hatter. — theDorkBry (@TheDorkBry) 12 luglio 2022

È più adatto per Joker …. pic.twitter.com/ERrWFnC5o7 — Shaganil (@imnotalivewhat) 12 luglio 2022

Indipendentemente dal ruolo che Jamie assumerà in futuro, l’ingresso nell’universo DC è una grande vittoria. Ci ha già mostrato la sua determinazione e serietà nel ruolo. Senza alcun doppio corpo o doppiatore, l’attore ha fatto tutte le acrobazie e la voce è cambiata.

Non sappiamo se il duro lavoro di Vecna ​​ripagherà o meno nella penultima stagione, ma siamo sicuri che Jamie lo ha fatto di sicuro.

Pensi di poter ottenere il ruolo se verrai scritturato nel prossimo film di Batman?

