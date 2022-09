I fan predicono il futuro di “The Crown” di Netflix, la morte scioccante della regina Elisabetta

Il monarca più longevo della Gran Bretagna, la regina Elisabetta II, ha esalato il suo ultimo respiro l’8 settembre, giovedì, all’età di 96 anni. La regina, che salì al trono nel 1952, morì pacificamente nel suo palazzo delle Highlands scozzesi e gli succederà suo figlio re Carlo III. L’improvvisa scomparsa del monarca è aumentata domande sul futuro di La coronain streaming su Netflix.

Il popolare programma di Netflix La corona è un dramma storico che mette in luce il regno della regina Elisabetta II. La serie si concentra necessariamente sulla seconda metà del ventesimo secolo mentre descrive gli eventi della vita del monarca più longevo. Scritto da Peter Morgan, lo spettacolo ha preso ispirazione da alcuni eventi della vita reale. Posta la scomparsa della regina, il i fan hanno escogitato teorie esilaranti ma riconoscibili sul futuro di La corona su Netflix.

LEGGI ANCHE: Chi è Meg Bellamy, 19 anni, la nuova trovata Kate Middleton della sesta stagione di “The Crown”?

Strane teorie sulla futura trama di The Crown su Netflix

Mentre l’Inghilterra è un’inevitabile ondata di lutti, strane teorie stanno spuntando sui social media riguardo al futuro di La corona. I fan stanno collegando il scomparsa della regina con la notizia che Trisha Paytas è diventata madre. Paytas è uno YouTuber virale che ha un talento per rimanere nelle notizie di tanto in tanto. Il sensazionale YouTube ha annunciato la sua gravidanza a febbraio di quest’anno e ha dato alla luce una bambina al momento della morte di Queen.

Gli autori della corona, uno spettacolo che avrebbe dovuto essere solo 5 stagioni, dopo aver ricevuto una chiamata da Netflix che diceva loro di incorporare la sottotrama della reincarnazione del bambino di Trisha Paytas nella stagione 9 pic.twitter.com/IX2GiETUPk — jasmine (@jasiashley) 8 settembre 2022

Poiché i due eventi si sono verificati quasi contemporaneamente, alcuni fan hanno escogitato una teoria che La regina Elisabetta II si è reincarnata nel mondo. Pochi minuti dopo la morte del monarca, la colorata influencer dei social media si è trovata a fare tendenza su tutti i social media.

Inoltre, una particolare sezione dei fan ha lanciato un meme su Twitter in merito Netflix incorporerà la traccia della reincarnazione della regina come sottotrama nella nona stagione di La corona. I fan sono impazziti per l’intero concetto poiché hanno anche iniziato a suggerire i nomi degli attori che potrebbero potenzialmente interpretare Trisha Paytas sullo schermo.

L’intera teoria è relativamente divertente in quanto non vi è alcuna connessione nota tra il modello e la famiglia reale britannica. Netflix rilascerà la quinta stagione di La corona a novembre, mentre si ipotizza che la sesta stagione sarà l’ultima puntata della controversa serie.

LEGGI ANCHE: Chi è Meg Bellamy, 19 anni, la nuova trovata Kate Middleton della sesta stagione di “The Crown”?

Cosa ne pensi di questa traccia di reincarnazione per il monarca più longevo della Gran Bretagna? Fateci sapere nei commenti.

Il post I fan predicono il futuro di “The Crown” di Netflix, Shocking Demise di Post Queen Elizabeth è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.