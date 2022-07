I fan “non si fidano di loro (Netflix) con un franchise” per questo motivo strano ma comprensibile

Netflix ha cambiato la percezione degli spettatori negli ultimi anni. Soprattutto durante le pandemie, Netflix è stato un salvatore per diverse persone. Ma ora che ce l’ha cambiato alcune politiche, sta perdendo la fiducia degli iscritti. Ora che Netflix vuole il suo franchise, gli spettatori sono un po’ scettici al riguardo. Il motivo è strano ma comprensibile. Scopriamone di più.

Netflix vuole creare QUESTO franchise ma i fan sono scettici!

Come gli spettatori sanno, Netflix è determinato ad espandere la sua portata in vari generi. Ora, Netflix vuole creare il proprio franchise come ‘Guerre stellari’ e ‘Harry Potter come film e spettacoli. Netflix ha espresso la sua volontà, ma sembra difficile in quanto la grave perdita di abbonati ha fatto diminuire la popolarità del colosso dello streaming.

Netflix spera di lanciare il proprio franchise iconico. “Vogliamo avere la nostra versione di ‘Star Wars’ o la nostra versione di ‘Harry Potter’ e stiamo lavorando molto duramente per costruirla. Ma quelli non si costruiscono dall’oggi al domani”. (https://t.co/pmzAMbefWD) pic.twitter.com/cMtD93NJLq — Aggiornamenti sul film (@FilmUpdates) 19 luglio 2022

Alcuni attuali partner del gigante dello streaming hanno richiesto l’anonimato per proteggere i loro rapporti commerciali in corso. Li ha anche frustrati vedere la mancanza di collaborazione tra il film ei gruppi televisivi. Un dirigente dello studio ha detto, “Sembra che tu debba lottare per costruire un franchising lì.” Netflix sta cercando di costruire un franchise che abbia il suo identità. Promettono di lavorare molto duramente. E anche dire, “Netflix è un’organizzazione molto giovane, quei muri non hanno mai avuto il tempo di essere costruiti.”

Ora che i fan hanno avuto la notizia, lo sono scettico sulle intenzioni di Netflix. Hanno perso la fede poiché Netflix continua a cancellare gli spettacoli popolari e non rinnova nemmeno i propri spettacoli originali. Così l’ha espressa uno spettatore insoddisfazione.

come può Netflix volere un franchising quando non sono disposti nemmeno a lasciare che i propri programmi crescano nelle ultime 2 stagioni https://t.co/tbejJCtNzm — cay (@koralinadean) 19 luglio 2022

Questo utente rivuole questo programma come Netflix annullato esso.

sono ancora arrabbiato, Everything Sucks è stato cancellato. voglio vederli pic.twitter.com/Wijj3zY4VJ — tia (@notcuppatatea) 20 luglio 2022

Il dubbioso atteggiamento è chiaramente visibile in questo tweet.

nahh fr come la società avrebbe potuto andare in posti così avrebbe potuto essere un grande esercito Sono stati fatti TANTI spettacoli per essere cancellati ma vogliono un franchising??! — jo (@littlegeminiiii) 20 luglio 2022

Un franchising non è qualcosa che si pianifica. Dice questo spettatore e cerca di fare un punto.

Un franchising non è qualcosa che pianifichi strategicamente. Normalmente cattura inaspettatamente dal nulla una base di fan che viene catturata dalla storia e dai personaggi, ma non penso che tu possa creare intenzionalmente una storia e personaggi per formare questo in modo specifico. Hai bisogno di essere naturale — F (@Omgflamez) 20 luglio 2022

Questo utente ne ha alcuni suggerimenti anche per il gigante dello streaming.

Sono d’accordo. Smetti di uccidere gli spettacoli a 2 stagioni. Inoltre, uccidi il modello di abbuffata. Il formato di rilascio settimanale consente allo spettacolo di marinare e far parlare / ronzare le persone. — NerdAround (@NerdAround) 20 luglio 2022

Questo spettatore lo dice A Netflix non interessa sulla connettività. Vuole solo soldi e vuole riavere i suoi abbonati.

non sono riusciti a farlo con Bridgerton però? netflix alla fine non sta cercando di costruire un’eredità, stanno cercando di riconquistare tutti i loro abbonati dopo che li hanno lasciati per disney+ e HBO max. vogliono solo soldi e non sanno come collegare il loro obiettivo — la stessa Regina (@lizamoknelli) 20 luglio 2022

Con le versioni recenti, un utente afferma che non può nemmeno farlo Cattivo ospite Giusto.

Non riescono nemmeno a fare Resident Evil nel modo giusto — T̸̝̺̝̙́̉̅̐ŏ̵̰b̵̻͔̃̎̀i̸̩̤̿̌̽̓ (@Re_animated_Z) 20 luglio 2022

Le reazioni dei fan sono dure e molto dubbiose. Ma qual è la tua opinione su questa situazione potenzialmente potenziale? Pensi che Netflix avrebbe successo in questa impresa?

